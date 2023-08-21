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الرياضي

«نبأ أليم» للاعبة هدف نهائي «مونديال السيدات»

«نبأ أليم» للاعبة هدف نهائي «مونديال السيدات»
21 أغسطس 2023 09:25

 
مدريد (أ ف ب) 

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن أولجا كارمونا التي وقّعت على الهدف الوحيد في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني، علمت أن والدها توفي، بعد فوز بلادها 1-صفر على إنجلترا، وتتويجه باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه.
وقال الاتحاد الإسباني في بيان «يأسف الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشدة، لاضطراره الإعلان عن وفاة والد أولجا كارمونا، تلقت اللاعبة النبأ المحزن بعد نهائي كأس العالم».
وأضاف: «نرسل خالص العزاء لأولجا وعائلتها في هذه اللحظات الأليمة. نحبك يا أولجا، أنت في تاريخ كرة القدم الإسبانية».
أهدت كارمونا، لاعبة ريال مدريد، هدفها لوالدة إحدى صديقاتها التي توفيت مؤخراً، حيث كشفت عن قميص داخلي كتب عليه «ميرتشي».
وقالت كارمونا لمحطة «لا أونا» الإسبانية الرسمية بعد نهاية المباراة بقليل سأريد أن أقول إن هذا الانتصار لإحدى أمهات صديقاتي التي توفيت مؤخراً، احتفلت بالهدف بهذا القميص».

مونديال السيدات
إسبانيا
إنجلترا
ريال مدريد
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