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مقتل وإصابة 34 مشجعاً في البرازيل

مقتل وإصابة 34 مشجعاً في البرازيل
21 أغسطس 2023 09:09

 
ريو دي جانيرو (أ ف ب) 

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لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، ودخل 27 آخرون إلى المستشفى، في جنوب شرق البرازيل، عندما فقد سائق السيطرة على حافلة تقل مشجعين لكرة القدم على طريق جبلي، وفقاً لما ذكره مسؤولون في الإطفاء.
قالوا إن الحادث وقع على طريق سريع بالقرب من بيلو هوريزونتي في ولاية ميناس جيرايس.
قال ركاب أجرى موقع «جي 1» مقابلات معهم إن السائق صرخ قائلاً إنه فقد «الفرامل»، قبل فترة وجيزة من فقدانه السيطرة على الحافلة.
كان أكثر من 40 مشجع لنادي كورينثيانز الواقع في ساو باولو على متن الحافلة، عائدين من مباراة الأمسية السابقة في بيلو هوريزونتي.
وأبلغ فرناندو فرويس، مسؤول في قسم الإطفاء في ميناس جيرايس، عن عدد الضحايا، لكنه لم يذكر حالة أولئك الذين نقلوا إلى المستشفى.
وقالت الوكالة الوطنية للنقل البري في البلاد في بيان إن الحافلة غير مسجلة، وتفتقر إلى إذن لنقل الركاب بين مختلف الولايات.
وأرسلت أندية من مختلف أنحاء البرازيل، بالإضافة إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا.

البرازيل
ريو دي جانيرو
كورينثيانز
ساو باولو
الاتحاد البرازيلي
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