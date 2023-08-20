«دراجات الإمارات» يواصل تألقه في «فويلتا بورجس»

بورجوس (وام)

اختتم آدم ييتس دراج فريق الإمارات مشواره في سباق «فويلتا بورجس»، وحل ثانياً في سباق الطريق، معززاً موقعه في المركز الثالث بالترتيب العام للسباق. وخلال السباق، تمكن فريق الإمارات من تصعيد ثلاثة دراجين ضمن أفضل 10 دراجين في المرحلة النهائية، حيث حل جورج بينيت في المركز السادس، وجاي فاين في المركز الثامن، مع فوز الفريق بتصنيف الفرق وفوز آدم ييتس بالنقاط في تصنيف الطرق الجبلية.

وأعرب ييتس عن سعادته بما حققه خلال السباق، وكذلك فريقه بالكامل، وقال: «علينا الاستعداد من الآن لما تبقى في الموسم لتحقيق الأفضل».