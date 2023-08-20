الإنتر يفاوض البايرن لضم بافار

روما (أ ف ب)

يفاوض الإنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا، نظيره الألماني بايرن ميونيخ للحصول على خدمات المدافع الفرنسي بنجامان بافار الطامح للانتقال إلى النادي «اللومباردي».

قال ماروتا على هامش فوز الإنتر على مونتسا 2-0، في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم: «ما يريده اللاعب يحمل أهمية كبرى في المفاوضات، وفي هذه الحالة، عبّر اللاعب عن رغبته بالانضمام إلينا، والبايرن نادٍ غني جداً يصعب تخليهم عن لاعبين من نوعية عالية. ويصل بافار إلى نهاية عقده مع البايرن في «صيف 2024»، وصل بطل العالم 2018 إلى ميونيخ في «صيف 2019».