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فوليتا.. «الوثبة الأولى»

فوليتا.. «الوثبة الأولى»
20 أغسطس 2023 21:08

 
بودابست (أ ف ب) 

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توجّت الصربية إيفانا فوليتا بطلة للعالم في الوثب الطويل للمرة الأولى في مسيرتها في مونديال القوى ببودابست، بتسجيلها قفزة بلغت 7.14 متر، في أفضل أداء عالمي للعام الحالي.
وظفرت فوليتا (33 عاماً) بطلة أوروبا في ميونيخ العام الماضي، بالذهبية متفوّقة في النهائي على الأميركية تارا ديفيس-وودهال (6.91 متر) والرومانية ألينا روتارو-كوتمان (6.88 متر).
وغابت البطلة الأولمبية وحاملة اللقب الألمانية مالايكا ميهامبو عن المنافسات بسبب تمزق عضلي صغير في فخذها، تعرضت له خلال المنافسات الوطنية في يوليو الماضي.

بطولة العالم لألعاب القوى
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