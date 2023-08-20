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أستون فيلا يعوض «الخماسية» بـ «رباعية»!

أستون فيلا يعوض «الخماسية» بـ «رباعية»!
20 أغسطس 2023 20:23

 
لندن (أ ف ب) 

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اكتسح أستون فيلا ضيفه إيفرتون برباعية، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، معوضاً سقوطه بخماسية افتتاحاً.
دخل فيلا هذا الموسم مرشحاً للبناء على ما حققه الموسم الماضي، عندما حل سابعاً على حساب توتنهام، وحجز مقعداً في المنافسات الأوروبية، لكنه سقط افتتاحاً أمام مضيفه نيوكاسل 5-1.
لكن رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري عادوا إلى السكة بقوة بأهداف الاسكتلندي جون ماكجين (18) والبرازيلي دوجلاس لويز (24 من ركلة جزاء) والجمايكي ليون بايلي (51) والبديل الكولومبي جون دوران (75).
ويأمل إيمري في أن يمنحه هذا الفوز الأكبر منذ وصوله إلى فيلا، دفعة معنوية للموسم الذي سينافس فيه في أوروبا للمرة الأولى منذ 13 عاماً عندما يخوض غمار مسابقة «كونفرنس ليج».
أما إيفرتون فتبدو طموحه أقل بعد أن أفلت من الهبوط إلى المستوى الثاني الموسم الماضي، ويبدو أن فريق المدرب جون دايش سيكافح مجدداً في الحالي، بعد أن سقط على أرضه أيضاً افتتاحاً ضد فولهام 1-0 الأسبوع الماضي.
وهذه المرة الثالثة فقط التي يخسر ايفرتون أول مباراتين في الدوري من دون هز شباك منافسيه، والأولى منذ 1956.
وتعرض إيفرتون لانتكاستين أخريين بخروج كل من المهاجم دومينيك كالفرت-لوين والجناح النيجيري أليكس إيبوبي من المباراة بسبب الإصابة، إذ اصطدم وجه الإنجليزي العائد من الإصابة بقوة بحارس فيلا الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز ما تحتم علاجاً مطولاً.
عاد إلى أرض الملعب ولكنه خرج قبل نهاية الشوط الأول بسبع دقائق بعد أن بدا حذراً في الاحتكاك كلّما وصلته الكرة.

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا
إيفرتون
نيوكاسل
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