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جائزة أفضل لاعبة «كاتالونية»

جائزة أفضل لاعبة «كاتالونية»
20 أغسطس 2023 18:06

برلين (د ب أ)


أحرزت لاعبة الوسط الإسبانية آيتانا بونماتي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، في النسخة التاسعة من بطولة العالم لكرة القدم للسيدات، والتي اختتمت فعالياتها في أستراليا ونيوزيلندا.
وتوجت بونماتي لاعبة برشلونة الإسباني بالجائزة، بعدما أسهمت بقدر كبير في فوز المنتخب الإسباني بلقب المونديال للمرة الأولى في التاريخ، كما نالت زميلتها سلمى بارالويلو «19 عاماً» جائزة أفضل لاعبة شابة في البطولة. وحسم المنتخب الإسباني لقب البطولة بالفوز 1- صفر على نظيره الإنجليزي في المباراة النهائية في مدينة سيدني الأسترالية. وكانت بارالويليو، التي تلعب لبرشلونة الإسباني أيضاً، سجلت هدف الفوز 2-1 على المنتخب الهولندي في دور الثمانية، كما هزت الشباك خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على نظيره السويدي 2-1 في الدور قبل النهائي. وذهبت جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارسة في البطولة إلى الإنجليزية ماري إيرابس حارسة مانشستر يونايتد، والتي تصدت لضربة جزاء للاعبة الإسبانية جينيفر هيرموسو، لتتوج مستواها المتميز في النسخة الحالية من البطولة. 

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وفازت اليابانية هيناتا ميازاوا بجائزة الحذاء الذهبي لهدافة البطولة، بعدما سجلت خمسة أهداف في النسخة الحالية، وإن خرجت مع منتخب بلادها من دور الثمانية للبطولة.

مونديال السيدات
إسبانيا
إنجلترا
برشلونة
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