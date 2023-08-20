الإمارات تحصد 27 ميدالية في «غرب آسيا للأجسام»



دبي (الاتحاد)



أحرز منتخب بناء الأجسام والفيزيك 27 ميدالية، منها 7 ذهبيات، و11 فضية، و9 برونزيات، وبطاقة احتراف في بطولة غرب آسيا، التي اختتمت في البحرين، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد جوهر رئيس البعثة عضو المجلس.

وحل البحرين في الصدارة وله 280 نقطة، بينما جاء منتخبنا ثانياً بفارق نقطة واحدة برصيد 279 نقطة، فيما حل عُمان ثالثاً.

وأحرز الميداليات الذهبية، أحمد علي الملا، وأحمد حسن رستم، وحسن علي الظنحاني، وخالد بخيت الفلاسي، وثاني خميس الحمادي، وعلي ضاوي النقبي، وسلطان علي الشامسي، بينما حصل حسن الظنحاني على بطاقة الاحتراف، والتي تؤهله للمشاركة مستقبلاً في بطولات المحترفين، على المستوى الدولي، ونال الميداليات الفضية طارق موسى مبارك، وجمال جاسم علي، وخالد إبراهيم البلوشي، وحسن علي الظنحاني، وأحمد عبيد الملا، وثاني خميس الحمادي، الذي أحرز فضيتين، وراشد سالم الشميلي، وأحمد عبدالله الحمادي، وعبدالله ابراهيم، وعبدالله حسن رستم.

وأحرز البرونز طارق موسى، وعصام سيف الغيص، وراشد عوض المهيري، وعبدالله الفلاسي، وعبدالعزيز مبارك، وأحمد عبيد المعلا، وفيصل محمد الشحي، وخالد بخيت الفلاسي، وجاسم الهرمودي.

وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، أسرة المنتخب إنجازها الدولي، مثنياً على الأداء المتميز والروح الرياضية العالية، مما أسهم بنقلة نوعية مضافة لبناء الأجسام، مشيداً بدور الجهازين الفني والإداري للمنتخب واللاعبين.

وقال أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، أن البطولة جاءت قوية ومتميزة، ونجح لاعبو المنتخب في ترجمة جهودهم التدريبية، إلى ميداليات متميزة، مؤكداً أن البطولة شهدت مشاركة أبطال أقوياء من مختلف الدول، ورغم ذلك تميز أبناء الإمارات، والبطولة تعد محطة مهمة استعداداً لبطولتي آسيا والعالم المقبلتين.

وأكد زويد سالمين الزعابي مدرب المنتخب، أن فوز حسن الظنحاني ببطاقة الاحتراف، يعد إنجازاً رائعاً يضاف إلى إنجازات المنتخب، ووصف البطولة أنها قوية بمشاركة 10 منتخبات، و180 لاعباً من مختلف الدول ومنتخب الإمارات كان يستحق الفوز بالمركز الأول، لولا نقطة واحدة أبعدته عن الصدارة.