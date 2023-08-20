شيرار خائف من هالاند!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا يزال النجم الإنجليزي الآن شيرار، يحمل لقب الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي «البريميرليج» برصيد 260 هدفاً، سجلها في 441 مباراة، خلال مشواره الطويل لاعباً.

ويبدو له وللبعض إنه ازداد أماناً وعدم خوف من تحطيم رقمه التاريخي، بعد أن انتقل مواطنه هاري كين إلى بايرن ميونيخ الألماني، وهو الوحيد الذي كان قريباً جداً من الوصول إلى رقمه، إذ لم يكن يفصله عن شيرار إلا 47 هدفاً فقط.

غير أن موقع جول العالمي نشر تقريراً مطولاً، يؤكد فيه أن شيرار سيظل مهدداً، طالما بقي الهداف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، لاعباً في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، لأنه هو الوحيد الذي يمكنه أن يصل إلى هذا الرقم، بعد 5 أو 6 مواسم على أقصى تقدير، بعد أن نجح في إنهاء موسمه الأول مع «السيتي» في تسجيل 38 هدفاً في الدوري فقط.

وحتى لو عاد كين في نهاية عقده مع «البايرن» بعد أربع سنوات - والكلام للموقع - سيكون عمره 34عاماً، والسن وقتها لن تجعله قادراً على السير بنفس معدل أهدافه، عندما كان أكثر شباباً.

وأشار الموقع إلى أن هالاند نجح في أول موسم له في «البريميرليج» أن يحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم، حيث سجل 35 هدفاً وتجاوزها أيضاً، وكان هذا الرقم القياسي مسجلاً باسم الآن شيرار وأندي كول «34 هدفاً».

وبالنظر إلى متوسط أهداف هالاند في المباراة، نجده أعلى من شيرار الذي لعب 441 مباراة، سجل خلالها الـ 260 هدفاً، أي بمعدل 59. 0 هدف في المباراة، بينما بلغ معدل أهداف هالاند في المباراة، بعد موسمه الأول 6. 1 هدف في المباراة، وإذا نجح هالاند في الحفاظ على سلامة جسده وابتعد عنه شبح الإصابات، يمكنه أن يحطم رقم شيراير في منتصف موسم 2028-2029 .

وتوقع الموقع أن يزداد نضج هالاند عبر السنوات، وأن يحافظ على معدل أهدافه، وربما يتجاوز المعدل الحالي.