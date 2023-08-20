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الرياضي

كلوب سعيد بـ «المشاركة المخيفة»!

كلوب سعيد بـ «المشاركة المخيفة»!
20 أغسطس 2023 17:15

 
لندن (د ب أ)
أعرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به واتارو إندو، في مباراته الأولى مع الفريق أمام بورنموث والتي فاز بها ليفربول، وذلك بعدما اعترف بأن اللاعب الجديد لم يكن لديه أدنى فكرة عما يجب أن يفعله تكتيكياً.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن قائد المنتخب الياباني أكمل انتقاله لفريق ليفربول من شتوتجارت مقابل 16 مليون جنية إسترليني «20 مليون دولار»، وتم وضعه في قائمة المباراة في وقت متأخر، بعد أن جاء التصريح الدولي الخاص به في الوقت المحدد. 

وقال كلوب: «مشاركته الأولى جاءت في مباراة مخيفة، قام بكل شيء بطريقة صحيحة، ولكنه شارك، ولم يكن لديه أدنى فكرة عما يجب أن يفعله، تحدثت معه في الصباح عما سيكون عليه شكل الفريق، عندما نلعب بـ11 لاعباً، ولكننا لم نتطرق للحديث عن شكل الفريق عندما يكون منقوصاً ونلعب بطريقة 4 - 4 - 1». 

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وأضاف: «لا أعتقد أنه نام كثيراً في آخر ليلتين، ولكنه شارك وقدم كل ما لديه في الملعب».

الدوري الإنجليزي
ليفربول
يورجين كلوب
بورنموث
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