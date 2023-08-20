ألمانيا تتجاوز اليونان في أسبوع أبوظبي للسلة



أبوظبي (الاتحاد)



شهد اليوم الثالث من منافسات كرة السلة العالمية التي تحتضنها أبوظبي في «الاتحاد أرينا» فوز منتخب ألمانيا على نظيره اليوناني، وذلك في إطار المباريات الاستعدادية للمنتخب الأميركي لكرة السلة.

وشهدت المباراة الخامسة من المباريات السبع التي تحتضنها العاصمة هذا الأسبوع، تسجيل أسبقية مبكرة للمنتخب الألماني بمشاركة نخبة من نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بمن فيهم دينيس شرودر ودانيال ثيس وفرانز واجنر وموريتز واجنر. وانتهت المباراة بنتيجة 84-71 لصالح المنتخب الألماني الذي يستعد لمواجهة نظيرة الأميركي.

ويقدم الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبوظبي لمحة عن الأداء الذي ينتظره المشجعون في بطولة كأس العالم لكرة السلة، التي تنطلق الجمعة المقبل، حيث تشارك جميع المنتخبات الستة، وهي اليونان وألمانيا والولايات المتحدة ولبنان ومصر والمكسيك، بجميع لاعبيها الأساسين في الفعالية التي تحتضنها العاصمة، قبل أن تتوجه جميع المنتخبات الستة إلى الفلبين وإندونيسيا واليابان الأسبوع المقبل للمنافسة على لقب بطولة كأس العالم لكرة السلة.

وبرز اللاعبان دينيس شرودر ودانيال ثيس بشكل لافت أثناء المباراة، حيث نجحا معاً في تسجيل 15 نقطة حسمت اللقاء لصالح المنتخب الألماني. وكان شرودر، المهاجم صاحب الـ 29 ربيعاً ونجم نادي تورونتو رابتورز، المهاجم الأبرز لدى فريقه، حيث قال: «كانت مباراة رائعة، وبرغم الصعوبات التي واجهتنا في الربع الثالث نجحنا في التمسك بالتقدم وحققنا الفوز في نهاية المطاف. إنها زيارتي الأولى لأبوظبي، وكانت تجربتي متميزة جداً لغاية الآن. وحظينا بفرصة زيارة جامع زايد الكبير، لقد كانت رحلة متميزة تعرفت فيها مع زملائي في الفريق على تاريخ المكان وقصته».

ومن جانبه، تحدث جوردون هربرت، المدرب الأول للمنتخب الألماني، عن أهمية الفوز قُبيل مواجهة المنتخب الأميركي، والتي تسدل الستار على تحضيرات كأس العالم لكرة السلة، وقال: «واجهنا بعض المشاكل في الربع الثاني، ولكني سعيد بما آلت إليه الأمور بعد نجاحنا في استعادة توازننا في وقت لاحق من المباراة. لا يواجه لاعبونا أي صعوبة في اللعب ضمن قواعد الاتحاد الدولي لكرة السلة، لا سيما وأنّهم نشأوا كلاعبين محترفين في أوروبا ومن ثم اتجهوا للعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين».

ويمثل الأسبوع الدولي لكرة السلة والمباريات الاستعدادية للمنتخب الأميركي أولى مبادرات كرة السلة التي تحضنها العاصمة الإماراتية لهذا العام، حيث تستضيف أبوظبي مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين المقدمة من شركة القابضة للمرة الثانية أكتوبر المقبل، والذي يشهد مواجهة استثنائية بين فريقي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز في الاتحاد أرينا. وتمثل الفعاليتان تأكيداً على جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لترسيخ مكانة العاصمة بصفتها وجهة رياضية عالمية للمقيمين والزوار على حدٍّ سواء.