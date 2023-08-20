البطائح.. «انتصار تاريخي»

سلطان آل علي (دبي)



حقق البطائح فوزاً مثيراً على الوحدة 2-1، في الجولة الافتتاحية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وشهد اللقاء تسجيل «الراقي» لهدف الفوز في الدقيقة 85، ليحقق النقاط الثلاث من ملعب «أصحاب السعادة» وفي الوقت القاتل.

وشهد الدوري عبر تاريخه حالات متعددة صعدت فيها الأندية للدرجة العليا للمرة الأولى، واستمرت لأكثر من موسم، ولكن لا يوجد سوى ناديين تاريخياً تمكّنا من الفوز في أول جولة افتتاحية لموسمين على التوالي.

وحقق البطائح نفس إنجاز الوحدة في موسمي 1985-1986 و1986-1987 حين صعد للمرة الأولى، واستمر موسمين متتاليين، وحقق الفوز في أول مباراة من كل موسم، وحقق «العنابي» آنذاك فوزاً كاسحاً على الجزيرة، في افتتاح موسم 1985-1986 بنتيجة 7-0، كما فاز في الجولة الأولى من الموسم التالي 1986-1987 بنتيجة 1-0 على خورفكان.

أما البطائح فقد صعد وحقق الفوز على اتحاد كلباء 2-0 في موسم 2022-2023، واتزع الفوز مرةً أخرى في افتتاح موسم 2023-2024 على الوحدة 2-1، والتميز الأكبر أن الانتصارين جاءا خارج قواعده.

وأظهر البطائح قدرات متميزة في الأسلوب المرتد والتحولات، كما تبدو إمكانات لاعبيه متوافقة مع هذا الفكر بسبب السرعة والقدرة على المراوغة وإنهاء الهجمات، ويلتقي في الجولة القادمة مع اتحاد كلباء، وعينه على الفوز الثاني على التوالي.