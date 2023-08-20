الإثنين 21 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

البطائح.. «انتصار تاريخي»

البطائح.. «انتصار تاريخي»
20 أغسطس 2023 15:54

سلطان آل علي (دبي)


حقق البطائح فوزاً مثيراً على الوحدة 2-1، في الجولة الافتتاحية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وشهد اللقاء تسجيل «الراقي» لهدف الفوز في الدقيقة 85، ليحقق النقاط الثلاث من ملعب «أصحاب السعادة» وفي الوقت القاتل.
وشهد الدوري عبر تاريخه حالات متعددة صعدت فيها الأندية للدرجة العليا للمرة الأولى، واستمرت لأكثر من موسم، ولكن لا يوجد سوى ناديين تاريخياً تمكّنا من الفوز في أول جولة افتتاحية لموسمين على التوالي. 

أخبار ذات صلة
العين والوحدة والوصل «الدفع الرباعي» في «دوري 21»
خورفكان يقترب من ضم سيريرو

وحقق البطائح نفس إنجاز الوحدة في موسمي 1985-1986 و1986-1987 حين صعد للمرة الأولى، واستمر موسمين متتاليين، وحقق الفوز في أول مباراة من كل موسم، وحقق «العنابي» آنذاك فوزاً كاسحاً على الجزيرة، في افتتاح موسم 1985-1986 بنتيجة 7-0، كما فاز في الجولة الأولى من الموسم التالي 1986-1987 بنتيجة 1-0 على خورفكان.
أما البطائح فقد صعد وحقق الفوز على اتحاد كلباء 2-0 في موسم 2022-2023، واتزع الفوز مرةً أخرى في افتتاح موسم 2023-2024 على الوحدة 2-1، والتميز الأكبر أن الانتصارين جاءا خارج قواعده.
وأظهر البطائح قدرات متميزة في الأسلوب المرتد والتحولات، كما تبدو إمكانات لاعبيه متوافقة مع هذا الفكر بسبب السرعة والقدرة على المراوغة وإنهاء الهجمات، ويلتقي في الجولة القادمة مع اتحاد كلباء، وعينه على الفوز الثاني على التوالي.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
البطائح
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
سائحة تعبئ قارورة من ماء حنفية عامة في باريس
دنيا
فرنسا ترفع التحذير من الحر إلى أعلى مستوى
اليوم 20:04
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
الرياضي
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
اليوم 20:00
الفنان الكويتي الراحل بدر الطيار
دنيا
رحيل الفنان الكويتي بدر الطيار
اليوم 19:58
جانب من العاصمة الكويتية
عربي ودولي
وزير الصحة الكويتي يدلي بتصريح بشأن متحور كورونا الجديد
اليوم 19:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©