أنشيلوتي: بيلينجهام «ناضج»



مدريد (د ب أ)



أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بفوز فريقه على مضيفه ألميريا 3 -1، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم ألميريا بهدف عن طريق سيرخيو أريباس في الدقيقة الثالثة، غير أن الإنجليزي جود بيلينجهام سجل هدف التعادل للريال في الدقيقة، 19 وفي الدقيقة 60، عاد بيلينجهام ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يسهم في الهدف الثالث الذي سجله زميله البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 73. ورفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط، فيما يحتل ألميريا المركز العشرين والأخير من دون رصيد من النقاط.

وأثنى أنشيلوتي على نجمه الإنجليزي الجديد بيلينجهام، وقال عنه: «لقد نضج بيلينجهام وشخصيته ساعدته على التكيّف، وكذلك لعبه في ألمانيا لمدة ثلاث سنوات، تلك هي الأسباب التي تجعله يتكيف بشكل جيد مع الدوري الإسباني ومع أسلوبنا، هذا جيد جداً».

وأضاف: «فوجئت بأول هجمة مرتدة، لقد كانت مثالية، كان بالإمكان التعامل بشكل أفضل مع الوضع، ولكن يجب عليك أيضاً تقييم إمكانات خط هجوم الخصم، قدموا عرضاً رائعاً وسجلوا هدفاً، لم نفقد السيطرة ودخل الفريق في المباراة شيئاً فشيئاً، حصلنا على فرص كثيرة وتحركنا بسهولة، لا توجد مراكز ثابتة، هذا يربك المنافس في الجانب الدفاعي، لدينا تنوع كبير وهذا يتيح لنا الحصول على فرص».

وأشار: «في الوقت الحالي لا يوجد خطة ثابتة، بدأنا المباراة مع كتلة في الدفاع، وعندما دخل مودريتش وكامافينجا لعبنا مع خطين من أربعة لاعبين للشعور بالراحة على الصعيد الدفاعي، لا يسمح لك ذلك بالسيطرة جيداً على الجانبين، لكن على المستوى الهجومي لدينا خيارات كثيرة مع هذا النظام».