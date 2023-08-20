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بيريس «المشي» تحت «الأشعّة الحارقة»

بيريس «المشي» تحت «الأشعّة الحارقة»
20 أغسطس 2023 12:58

 
بودابست (أ ف ب) 

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ظفرت الإسبانية ماريا بيريس بذهبية 20 كيلومتراً مشياً للسيدات، في افتتاح منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست.
وغداة تتويج مواطنها ألفارو مارتن في المسافة نفسها لدى الرجال، فازت بيريس في السباق مسجلة زمناً 1:26:51 ساعة، متفوّفة على الأسترالية جيميما مونتاج والإيطالية أنتونيلا بالميزانو.
وتحت أشعّة شمس حارقة غداة يوم ماطر في العاصمة المجرية، ابتعدت حاملة الرقم القياسي العالمي في سباق 35 كلم مشياً «2:37:15 ساعة في مايو» ورابعة الألعاب الأولمبية في طوكيو، في المقدمة منذ الكيلومتر السادس عشر، ولم تشاهدها منافستها مرة أخرى قبل خط النهاية.

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