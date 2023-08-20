«التعادل» يمتنع في «الجولة الأولى»!



رضا سليم (دبي)



شهدت ضربة بداية «دوري أدنوك للمحترفين»، خروج جميع المباريات بنتائج إيجابية، من دون تعادل سلبي أو إيجابي، بجانب تسجيل 26 هدفاً، لتصبح الجولة الأولى ظاهرة في الموسم الجديد، وهي المرة الخامسة في عصر الاحتراف التي تخرج فيها الجولة الافتتاحية خالية من التعادلات، وتكررت في 4 مواسم من قبل، حيث رفضت الجولة الافتتاحية التعادل، في موسم 2010-2011، والثانية موسم 2014-2015، وهو الموسم الذي ارتفع فيه عدد الأندية من 12 إلى 14 فريقاً، والثالثة موسم 2015-2016، وأيضاً موسم 2021-2022، حيث غاب التعادل عن المباريات.

شهد موسم 2008-2009، تعادل الوحدة والجزيرة 1-1 في الجولة الافتتاحية، وكان التعادل الوحيد في 6 مباريات، وتكرر المشهد الوحيد موسم 2009-2010، حيث تعادل الوصل وبني ياس 3-3، وفي موسم 2011-2012، جاء التعادل في مباراة عجمان وبني ياس، وانتهت 1-1، وارتفعت نسبة التعادل إلى مباراتين موسم 2012-2013، الأولى بين الظفرة وعجمان 1-1 والثانية بين دبي ودبا الفجيرة 0-0، وفي موسم 2016-2017، حدث التعادل بين حتا والوحدة 0-0، وارتفعت حالات التعادل موسم 2017-2018، إلى 3 مباريات، الإمارات والظفرة 3-3، والشارقة والنصر 0-0، والعين مع الوصل 2-2، وكانت هناك حالة تعادل وحيدة موسم 2018-2019، بين الفجيرة وبني ياس 1-1، وفي موسم 2019-2020، فرض التعادل نفسه في مباراتين، الأولى بين بني ياس وعجمان 2-2 والثانية بين النصر والوصل من دون أهداف، وهو الموسم الذي لم يكتمل بسبب جائحة «كوفيد 19».

وشهد موسم 2020-2021، تعادلاً وحيداً بين النصر والجزيرة 1-1، بينما في الموسم الماضي 2022-2023، حضر التعادل في 3 مواجهات، عجمان والعين 1-1، والوصل والوحدة 2-2، والظفرة والنصر 1-1.