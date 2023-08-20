صيف أبوظبي البحري يكتب شهادة نجاحه بـ 26 فعالية



أبوظبي (الاتحاد)

اختتم نادي أبوظبي للرياضات البحرية معسكره الصيفي لموسم 2023 الذي نظمه على كورنيش العاصمة أبوظبي تحت شعار صيف أبوظبي البحري، وشمل 26 منافسة رياضية ترفيهية وتعليمية، بشراكة ورعاية أبوظبي البحرية.

وسجل المعسكر الذي استمر 27 يوماً منذ انطلاقه في 24 يوليو الماضي نجاحاً كبيراً ومشاركة قوية من الطلاب والراغبين في الانضمام في فعاليات ونشاطات المعسكر المختلفة التي أعطت فرصة كبيرة جدا لتعلم مهارات بحرية جديدة للمشاركين طوال الفترة الماضية.

وكرم النادي المشاركين، بحضور سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية وحسام إشكان ممثل أبوظبي البحرية، ووجه سالم الرميثي الشكر إلى «أبوظبي البحرية» التي حرصت على التواجد ودعم المعسكر الصيفي، مشيداً بما قدمته لنجاح المعسكر وقال: سجلنا مع أبوظبي البحرية صيفاً مميزاً للطلاب وقدمنا لهم طوال الفترة الماضية خبرات ومهارات جديدة، وأيضاً فرصة لملء وقت الفراغ بالرياضات المفيدة من الناحية الذهنية والبدنية أيضاً، وأضاف سالم الرميثي: شراكتنا مع أبوظبي البحرية تعزز التعاون المستمر بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بما ينعكس بالإيجاب على الأنشطة والبطولات الرياضية البحرية.