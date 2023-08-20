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منتخب الجودو يستعد لـ «آسيوية الصين» في جورجيا وطوكيو

منتخب الجودو يستعد لـ «آسيوية الصين» في جورجيا وطوكيو
20 أغسطس 2023 12:13

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يغادر يوم الاثنين منتخب الجودو مدينة زغرب إلى جورجيا لإقامة معسكر إعدادي عقب مشاركته في بطولة زغرب جراند بري للجودو، ويستمر معسكر جورجيا حتى السادس من سبتمبر المقبل، موعد السفر إلى طوكيو لاستئناف المعسكر التحضيري هناك، والذي يستغرق أسبوعين في إطار علاقات الصداقة بين اتحاد الجودو وجامعة توكاي اليابانية.
ويستعد المنتخب للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية 2023، التي تقام في مدينة هانغجو في الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2023 القادمين.
ويضم الفوج الأول لبعثة منتخب الجودو لمعسكر جورجيا كلاً من اللاعبين شفيلي جرام (تحت 66 كجم)، وطلال شفيلي - وزن تحت 81 كجم، وظافر آرام وزن تحت 100 كجم، ومعروف عمر وزن فوق 100 كجم، بجانب المدرب فيكتور والجهاز المساعد، وسيلحق بهم بعد أسبوع للانضمام لهذا المعسكر اللاعبة باتسو ألتان تحت 57 كجم، واللاعب جريجوري أرام (وزن تحت 90 كجم) عقب مشاركتهم (الاثنين) في بطولة زغرب جراند بري للجودو.
وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو تواصل علاقات التعاون والصداقة بين الاتحاد وجامعة توكاي اليابانية، التي امتدت لعده سنوات باعتبارها واحدة من الجامعات العريقة، والتي أنشئت في عام 1943 وتعد إحدى الجامعات المرموقة في اليابان في مختلف المجالات العلمية والمجتمعية والمتخصصة في أنواع الأنشطة الرياضية الأولمبية العريقة، متمنياً الاستفادة القصوى من الفترة المتبقية من موعد استضافة بطولة أبوظبي جراند سلام في أكتوبر القادم، مواصلة لحصد النقاط التي تسهم في تأهل المنتخب الأول لأولمبياد باريس 2024.

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