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«مصلحة اقتصادية» تحكم علاقة بيريشا وأوجسبورج!

«مصلحة اقتصادية» تحكم علاقة بيريشا وأوجسبورج!
20 أغسطس 2023 11:57

 
أوجسبورج (د ب أ)


يبقى مصير المهاجم الدولي ميرجيم بيريشا معلقاً مع أوجسبورج، لكن النادي الألماني يبدو مستعداً للسماح له بالرحيل، حال تلقيه عرضاً مناسباً.
وتعرض بيريشا للإصابة خلال فترة إعداد أوجسبورج للموسم الجديد لـ «البوندسليجا»، قبل أن يظهر بشكل مفاجئ في قائمة الفريق خلال المباراة التي تعادل فيها مع بوروسيا مونشنجلادباخ بأربعة أهداف لمثلها، في الجولة الافتتاحية لـ «البوندسليجا»، لكنه لم يكن له تأثير يذكر.
وقال إنريكو ماسين مدرب أوجسبورج، بعد المباراة، إنه يرغب في الإبقاء على بيريشا صاحب الأهداف التسعة في الموسم الماضي، وذلك لأسباب رياضية. 

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وأوضح ماسين: «ميرجيم يملك إمكانات هائلة في إنهاء الهجمات، إنه خطير بقدميه اليسرى واليمنى وبرأسه، فيما يتعلق بالكفاءة، فهو لاعب استثنائي بالنسبة لنا في الهجوم». 

ولكن بيريشا الذي شارك في مباراتين مع منتخب ألمانيا، أكد أنه يرغب في قطع الخطوة التالية في مسيرته، وإذا كان هناك إمكانية ينبغي التمعن، لأن الأندية أيضاً تسعى لتحقيق مصالح اقتصادية، وذلك حسبما ذكر المدير الفني. من جانبه، قال المدير الرياضي لأوجسبورج: «ميرجيم لم يكشف فقط عن رغبته في الرحيل، اللاعب لديه طموح رياضي، والنادي أيضاً لديه أفكاره. وأقدم أوجسبورج على تفعيل بند الشراء في عقد بيريشا في الصيف، بعد أن قضى الموسم الماضي، معاراً لفناربخشة التركي، علماً بأنه تعاقد مع اللاعب مقابل أربعة ملايين يورو، لكنه يتطلع للحصول على مبلغ مالي كبير للموافقة على رحيله.

الدوري الألماني
أوجسبورج
مونشنجلادباخ
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