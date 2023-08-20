دبي تدشن «مونديال رفعات القوة» لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، تدشن دبي في الساعة السابعة والنصف مساء الاثنين، بفندق هيلتون الحبتور سيتي، بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم، من خلال حفل الافتتاح المبسط والمعبر، والذي يستمر لمدة ساعة، حيث يشارك في «الحدث العالمي» 610 لاعبين ولاعبات يمثلون 90 دولة، من أجل حجز مقاعدهم للمشاركة في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وبدأت المنتخبات المشاركة في الوصول إلى الدولة تباعاً، وأجرت التدريبات الأولى، خاصة أن الأجهزة الفنية تسعى إلى حصد نتيجة إيجابية في «المونديال».

ويبدأ منتخبنا مشواره في البطولة الثلاثاء، بعد المعسكر التحضيري الذي أقامه في تركيا، خاصة أن اللاعبين يدركون أهمية هذه البطولات في حصد الأرقام الشخصية، والاستفادة من مشاركة أبرز نجوم العالم في الفئات المختلفة.

ورحب ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة بالمشاركين في «نسخة دبي 2023»، متمنياً أن يرسم اللاعبون صورة طيبة عن «رفعات القوة» في بلادهم، لتقديم نسخة استثنائية، خاصة أن التميز هدف فرق العمل المختلفة.

وقال: القيادة الرشيدة تولي أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً، بتوفير بيئة صديقة لهم، لتحقيق طموحاتهم، انطلاقاً من الإيمان الراسخ، بأنه بالإرادة نصنع المستحيل، وبالهمم العالية نصل بإنجازاتنا الوطنية إلى القمم.

وأشار إلى أن دبي تعد مركزاً دولياً رائداً في دعم وإشراك أصحاب الهمم، بما تقدمه من مبادرات، تمكنهم من إثبات إرادتهم وقدراتهم لبلوغ طموحاتهم المطلوبة، من أجل تأكيد مكانتها العالمية، وتنظيم كبرى الأحداث.

من ناحيته، أكد ماجد العصيمي مدير البطولة، أن رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سموه أسهم بشكل كبير في تطوير مستوى بطولات دبي، والتي أصبحت رقماً مهماً في خريطة رياضة أصحاب الهمم العالمية.

وأشار العصيمي إلى أن تنظيم بطولة العالم لرفعات القوة «دبي 2023»، يعزز البطولات المونديالية السابقة التي نظمها النادي، وهي رفعات القوة 1998 و2014، و«أم الألعاب 2019»، و«القوس والسهم 2020»، وكرة السلة على الكراسي المتحركة 2022، مما يؤكد أن الإمارات ودبي ونادي دبي لأصحاب الهمم يمثلون رقماً مهماً في الحركة البارالمبية الدولية.

وقال: إن استضافتنا لحدث بحجم المونديال، يزيد من وعي المجتمع، ويزيل العوائق البيئية، لأن تكون البطولة صديقة لأصحاب الهمم على مستوى الإمارات والدول المشاركة في «نسخة دبي».