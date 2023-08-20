«ضربة البداية».. مختلفة تماماً!

عمرو عبيد (القاهرة)



انطلق «دورينا» بقوة وإثارة و«غزارة» تهديفية، حيث افتتحت الفرق الموسم الجديد من «دوري أدنوك للمحترفين»، بتسجيل 26 هدفاً، بمعدل 3.71 هدف كل مباراة، وهو ما يختلف تماماً عن حصاد الجولة الأولى في آخر موسمين، حيث أحرزت أندية «دورينا» 15 هدفاً في بداية النسخة السابقة، بمعدل 2.14 هدف مقابل 2.28 هدف في المباراة، بإجمالي 16 هدفاً، في موسم 2021/2022، والفارق واضح!

لا خلاف على أن «الظاهرة اللافتة» في افتتاح «دورينا»، تمثّلت في تسجيل عدد كبير من الأهداف بتسديدات خارج منطقة الجزاء، وبلغ الإجمالي 7 أهداف بنسبة 27% من حصاد الجولة، وتصدّر «الفرسان» و«النمور» المشهد بتسجيل كل منهما هدفين بمحاولات بعيدة المدى، في حين أن «ضربة البداية» في الموسم الماضي شهدت تسجيل 3 أهداف عبر تلك الألعاب، وبلغت نسبتها آنذاك 20% من إجمالي أهداف الجولة الافتتاحية!

ومع تغيير الأجهزة الفنية والتعاقدات الجديدة، بدا أن استغلال العمق الهجومي «الوسيلة المفضلة» لبلوغ شباك المنافسين، حيث سيطر على النسبة الأكبر من أهداف الجولة الأولى، بإجمالي 15 هدفاً، بنسبة 57.7% من الحصاد الهجومي للفرق، مقابل 11 هدفاً أسهمت الأطراف في تسجيلها بصورة مباشرة، باختلاف كبير عما حدث في الموسم السابق، إذ تم تسجيل 8 أهداف عبر العمق مقابل 7 من الطرفين، بنسبتي 53% و47% على الترتيب.

وتشهد أغلب البطولات العالمية هذا الموسم تطبيق معايير دقيقة لاحتساب الوقت الضائع، ورغم زيادته الملحوظة، إلا أن هدفاً واحداً فقط تم تسجيله في فترة «ما بعد التسعين»، ووقّع عليه الوافد الجديد إلياخاندرو بوزويلو مع «فخر أبوظبي»، ليُمثّل نسبة 3.8% فقط بين أهداف «ضربة البداية»، بينما اهتزت الشباك قبل عام واحد 3 مرات في فترة «+90»، بنسبة 20% آنذاك!

وبرزت أهداف «الركلات الثابتة» في «الافتتاحية»، بعدما اهتزت الشباك عبرها 9 مرات بنسبة 34.6% مقابل 4 أهداف في نسخة 2022-2023 بنسبة 26.6%، إلا أن الأمر «اللافت» هو تنوع الألعاب التي أنتجت تلك الأهداف، باختلاف كامل عن العام الماضي، حيث تم تسجيل 5 أهداف عبر ركلات الجزاء وهدفين من «الركنيات» مقابل هدف من ركلة حرة مباشرة وأخرى غير مباشرة، بينما اقتصر الوضع سابقاً على 3 أهداف من الركلات الركنية وهدف وحيد من ركلة جزاء، علماً بأن ركلتين تم إهدارهما وقتها مقابل تسجيل جميع ركلات الجزاء المحتسبة بداية الموسم الجاري.

وكذلك اختلفت معدلات التهديف عبر التسديدات الرأسية، حيث اكتفت الفرق بتسجيل هدفين فقط من ألعاب الهواء، وكانا من نصيب «الملك» و«السماوي»، بواقع هدف من اللعب المفتوح والثاني من ركلة ركنية، بنسبة 7.7% من إجمالي أهداف الجولة، مقابل 26.6% في افتتاح الموسم الماضي، إذ اهتزت الشباك 4 مرات برؤوس اللاعبين، بينهما 2 لـ«العنابي»، وجاء 3 منها آنذاك عبر الركلات الركنية!