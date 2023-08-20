«الفرسان» يضع «اللمسات الأخيرة» في «مرسول بارك»

رضا سليم (دبي)



تترقب جماهير شباب الأهلي «القمة الكبيرة» أمام النصر السعودي، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، في «الملحق الأخير» للتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وهي المباراة الفاصلة لعبور «الفرسان» أو خروجه من البطولة مبكراً.

وتوجهت بعثة الفريق إلى الرياض، ويتدرب الفريق يوم الاثنين على ملعب مرسول بارك الذي يشهد المباراة، ويضع خلاله الجهاز الفني لشباب الأهلي اللمسات الأخيرة على التشكيلة وخطة المباراة.

ومن المنتظر أن تكون تشكيلة مواجهة النصر تختلف عن المواجهتين السابقتين أمام الوحدات وعجمان، خاصة أن المدرب الصربي ماركو نيكوليتش لعب كل مباراة بتشكيلة مختلفة، وهو ما يعني أنه كان يجهز جميع اللاعبين لمواجهة النصر.

وقال خالد الكعبي إداري شباب الأهلي:«المباراة صعبة وقمة بين فريقين كبيرين، وسيكون تركيزنا على النتيجة، وليست الأسماء الكبيرة التي يضمها النصر، ولا حتى وضعية المنافس في الدوري السعودي، بعد خسارته مباراتين متتاليتين، لأن تشكيلة «العالمي» تضم عدداً كبيراً من النجوم، إلا أنها لن ترهبنا، ولا نتائج النصر في الدوري تخدعنا، بعد خسارته في مباراتين، والمواجهة في الملعب، ومن يبذل الجهد، ويكون لديه التصميم والتركيز على الفوز يحققه، بصرف النظر عن أي أمور أخرى».

وأضاف: «لاعبونا جاهزون للمباراة، وكل فرد في منظومة الفريق يدرك جيداً أهمية تلك المواجهة، وما ستؤول إليها نتيجتها، وأعتقد أن شباب الأهلي قدم مباراتين جيدتين أمام الوحدات الأردني وعجمان، وأكدت المواجهتان على مدى تطور وقوة شباب الأهلي هذا الموسم، والأهم أن نكون في تركيز عالٍ من جميع اللاعبين، وبنفس الروح والأداء في مباراتي الوحدات وعجمان، وإن كانت أجواء مباراة النصر مختلفة، من حيث الحضور الجماهيري الكبير المتوقع أن يكون في المدرجات، ولكننا نؤمن بأنفسنا، وقدراتنا على تقديم مباراة جيدة».

وقال:«اللعب 3 مباريات في أسبوع أمر واقع على الفريق، وعلينا التعامل معه، ومن دون محاولة خلق أي أعذار، وهناك إرهاق بدني حل باللاعبين في مباراة عجمان، وتحديداً في الأوقات الأخيرة من عمر المواجهة، نتيجة اللعب بـ10 لاعبين لنحو 85 دقيقة، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ولكن نحن أمام مباراة مصيرية، علينا أن نواجه التحديات، ولا نفكر إلا في النتيجة، والعودة ببطاقة التأهل لدوري المجموعات».

وأوضح الكعبي أن الفوز الأخير على عجمان سيكون دافعاً معنوياً للاعبين، خاصة أن شباك الفريق لم تتلق أي أهداف على مدار مباراتين، وسجلنا 6 أهداف، وهي نسبة جيدة، تؤكد العمل الكبير من الجهاز الفني للتحضير للموسم الجديد، وكان من المهم الفوز في المباراة الافتتاحية، والتي من خلالها تعطي الفريق والجمهور ثقة كبيرة في المُضي قدماً نحو المنافسة على بطولة الدوري، والتي نضعها ضمن أهداف وخطط الموسم الجديد.