«إعادة نارية» بين ألكاراز وديوكوفيتش!



سينسيناتي (أ ف ب)



ضرب الإسباني كارلوس ألكاراز والصربي نوفاك ديوكوفيتش، موعداً نارياً في نهائي دورة سينسيناتي الأميركية في التنس للماسترز، فيما كان المشهد مختلفاً لدى السيدات في إحدى دورات الألف، مع انتهاء مشوار البولندية إيجا شفيونتيك، والبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفتين أولى وثانية عالمياً في نصف النهائي.

جاء تأهل الشاب ألكاراز، المصنف أول عالمياً، صعباً وأنقذ كرة حاسمة للمباراة أمام البولندي صاحب الإرسالات الساحقة هوبرت هوركاتش، قبل أن يفوز عليه 2-6 و7-6 و6-3 في ساعتين و18 دقيقة.

وأكّد ابن مورسيا دفاعه عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة الكبرى، وهو في المركز الأول عالمياً، فيما سيحاول إحراز لقبه السابع هذه السنة.

وفوز ابن العشرين سنة وحامل لقب بطولة ويمبلدون الأخيرة على حساب ديوكوفيتش أيضاً، هو الـ53 له هذا الموسم مقابل خمس خسارات.

ويحرص ألكاراز على إحراز لقبه الثالث هذا العام في بطولات الماسترز، بعد إنديان ويلز ومدريد، وأصبح أصغر لاعب يبلغ النهائي في سينسيناتي، منذ الأميركي بيت سامبراس «19 عاماً» في عام 1991.

وستكون المباراة النهائية إعادة لنهائي ويمبلدون الشهر الماضي، ومن العيار الثقيل، نظراً لتأهل المخضرم ديوكوفيتش حامل لقب 23 بطولة كبرى والفائز في مباراة لم تكن بالسهلة على الألماني ألكسندر زفيريف السابع عشر 7-6 و7-5.

وفاز ألكاراز مرتين من أصل ثلاث مواجهات مع ديوكوفيتش المتوّج بلقب 39 دورة للمسترز، وكان ديوكوفيتش فاز على تراب رولان جاروس بسهولة عندما عانى ألكاراز من تقلصات عضلية وضغوط نفسية، لكن الإسباني ردّ بخمس مجموعات في نهائي ويمبلدون.

وبحال تتويجه، يصبح ديوكوفيتش «36 عاماً»، المتوّج في أستراليا ورولان جاروس هذا العام، أكبر فائز في سينسيناتي في عصر اللعب المفتوح، متخطياً الأسترالي كن روزوال «35 عاماً في 1970».

ولدى السيدات، خرجت شفيونتيك الأولى عالمياً في نصف النهائي أمام الأميركية كوري جوف 6-7 و6-3 و4-6، وللأسبوع الثاني توالياً، ينتهي مشوار البولندية عند دور الأربعة، بعدما مُنيت بالمصير عينه في دورة مونتريال الألف، بخسارتها أمام الأميركية الأخرى جيسيكا بيجولا التي توجت لاحقاً باللقب.

وبعدما أزاحت المصنفة أولى عن طريقها، تتواجه جوف في النهائي مع التشيكية كارولينا موخوفا التي جدّدت تفوقها على المصنفة ثانية البيلاروسية أرينا سابالينكا التي خرجت على يدها من نصف نهائي رولان جاروس هذا العام، بالفوز عليها 6-7 و6-3 و6-2 في مباراة ماراثونية استغرقت ساعتين و37 دقيقة.