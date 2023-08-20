الإثنين 21 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

58 مليون دولار تنقل ميتروفيتش إلى الهلال

58 مليون دولار تنقل ميتروفيتش إلى الهلال
20 أغسطس 2023 10:35

 
لندن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي والنصر.. «الحوار الأول» في «الآسيوية»
«الطائرات المسيّرة» تحتفل بـ «راقص السامبا»

تعاقد الهلال رسمياً مع المهاجم الصربي لنادي فولهام الإنجليزي ألكسندر ميتروفيتش، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق، حسب ما أكدّ النادي السعودي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع «اكس» (تويتر سابقاً) عن ضم المهاجم الصربي من خلال بث فيديو تقديمي للاعب.
ونشر صوراً للاعب بالقميص الأزرق، مرفقاً إياها بتعليق «ميتروفيتش هلالياً حتى 2026» و«ميتروفيتش قادم إلى كبير آسيا»، وأفاد الهلال أن التوقيع حصل في العاصمة الفرنسية باريس.
وسبق لمدرب فولهام البرتغالي ماركو سيلفا أن صرح عقب خسارة فريقه في الدوري الإنجليزي على أرضه أمام برنتفورد صفر-3، بأنّ ميتروفيتش سيغادر نادي غرب لندن.
وذكرت تقارير صحفية أنّ نادي الهلال وافق على دفع مبلغ 58 مليون دولار للظفر بخدمات اللاعب البالغ 28 عاماً.
وقال سيلفا للصحفيين: «إنه في طريقه لمغادرة النادي، تلقيت معلومات من النادي بعد المباراة، وكلا الناديين توصلا إلى اتفاق، والآن هذه هي اللحظة التي تكون فيها نهاية ميتروفيتش في نادينا».
وينضم المهاجم الصربي إلى العديد من النجوم البارزين في الهلال، وفي طليعتهم البرازيلي نيمار، السنغالي خاليدو كوليبالي، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، البرتغالي روبن نيفيش والبرازيلي الآخر مالكوم.
سجّل ميتروفيتش 14 هدفاً لفولهام الموسم المنصرم، ليترك أخيراً بصمته في الدوري الممتاز.
منذ انضمامه إلى فولهام عام 2018، لعب ميتروفيتش دوراً مهماً في صعود الفريق ثلاث مرات بشكل منفصل إلى «البرميرليج».
وفي موسم 2021-2022، سجّل رقماً قياسياً في دوري المستوى الثاني «تشامبيونشيب»، مع 43 هدفاً.

الدوري السعودي
الهلال السعودي
فولهام
نيمار
كاليدو كوليبالي
أليكساندر ميتروفيتش
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
سائحة تعبئ قارورة من ماء حنفية عامة في باريس
دنيا
فرنسا ترفع التحذير من الحر إلى أعلى مستوى
اليوم 20:04
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
الرياضي
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
اليوم 20:00
الفنان الكويتي الراحل بدر الطيار
دنيا
رحيل الفنان الكويتي بدر الطيار
اليوم 19:58
جانب من العاصمة الكويتية
عربي ودولي
وزير الصحة الكويتي يدلي بتصريح بشأن متحور كورونا الجديد
اليوم 19:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©