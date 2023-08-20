58 مليون دولار تنقل ميتروفيتش إلى الهلال



لندن (أ ف ب)

تعاقد الهلال رسمياً مع المهاجم الصربي لنادي فولهام الإنجليزي ألكسندر ميتروفيتش، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق، حسب ما أكدّ النادي السعودي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع «اكس» (تويتر سابقاً) عن ضم المهاجم الصربي من خلال بث فيديو تقديمي للاعب.

ونشر صوراً للاعب بالقميص الأزرق، مرفقاً إياها بتعليق «ميتروفيتش هلالياً حتى 2026» و«ميتروفيتش قادم إلى كبير آسيا»، وأفاد الهلال أن التوقيع حصل في العاصمة الفرنسية باريس.

وسبق لمدرب فولهام البرتغالي ماركو سيلفا أن صرح عقب خسارة فريقه في الدوري الإنجليزي على أرضه أمام برنتفورد صفر-3، بأنّ ميتروفيتش سيغادر نادي غرب لندن.

وذكرت تقارير صحفية أنّ نادي الهلال وافق على دفع مبلغ 58 مليون دولار للظفر بخدمات اللاعب البالغ 28 عاماً.

وقال سيلفا للصحفيين: «إنه في طريقه لمغادرة النادي، تلقيت معلومات من النادي بعد المباراة، وكلا الناديين توصلا إلى اتفاق، والآن هذه هي اللحظة التي تكون فيها نهاية ميتروفيتش في نادينا».

وينضم المهاجم الصربي إلى العديد من النجوم البارزين في الهلال، وفي طليعتهم البرازيلي نيمار، السنغالي خاليدو كوليبالي، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، البرتغالي روبن نيفيش والبرازيلي الآخر مالكوم.

سجّل ميتروفيتش 14 هدفاً لفولهام الموسم المنصرم، ليترك أخيراً بصمته في الدوري الممتاز.

منذ انضمامه إلى فولهام عام 2018، لعب ميتروفيتش دوراً مهماً في صعود الفريق ثلاث مرات بشكل منفصل إلى «البرميرليج».

وفي موسم 2021-2022، سجّل رقماً قياسياً في دوري المستوى الثاني «تشامبيونشيب»، مع 43 هدفاً.