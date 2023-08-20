«الخماسي» يحتفل بـ «الباكورة»



معتصم عبدالله (دبي)



شهدت الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، احتفال 5 لاعبين أجانب بـ «باكورة» أهدافهم في الظهور الرسمي الأول مع أنديتهم في البطولة، وشملت القائمة الأوروجواياني إليخاندرو كاكو نجم العين، والإسباني ألياخاندرو بوزويلو لاعب وسط الجزيرة، والمهاجم الفرنسي يوسف نياكتي لاعب بني ياس، والكولومبي كيفن أجودولو لاعب النصر، والسويدي مصطفى زيدان لاعب حتا.

وافتتح المهاجم الفرنسي يوسف نياكتي المنتقل إلى بني ياس، قادماً من الاتفاق السعودي التسجيل لـ «السماوي» في الدقيقة 23، ليرد إليخاندرو كاكو لاعب العين المنتقل من الدوري السعودي أيضاً، ولكن من التعاون، بهدف التعادل في الدقيقة 37 من المباراة التي انتهت بفوز «الزعيم» 3-1.

بدوره، أمن الإسباني ألياخاندرو بوزويلو فوز الجزيرة أمام مضيفه النصر 3-1، بإضافة الهدف الثالث بتسديدة «مباغتة» في الدقيقة 96، بعدما سبقه الكولومبي كيفن أجودولو لاعب «العميد» بهدف تقليص الفارق، من تسديدة أخرى في الدقيقة 79.

في المقابل، لم يشفع الهدف المبكر للسويدي مصطفى زيدان لاعب حتا أمام مضيفه خورفكان في الدقيقة 10، في خروج فريقه بنتيجة إيجابية، بعدما حول «أصحاب الأرض» التأخر بالهدف إلى فوز 2-1.

البصمة الأولى



إليخاندرو كاكو «العين»

يوسف نيكتيه «بني ياس»

كيفن أجودولو «النصر»

إلياخاندرو بوزويلو «الجزيرة»

مصطفى زيدان «حتا»