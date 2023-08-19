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إدارة نادي الإمارات للجماهير: لا تلتفتوا للسلبيات والشائعات

يوسف البطران يلتقي جمهور «الصقور» (من المصدر)
20 أغسطس 2023 00:53

رأس الخيمة (الاتحاد)

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استقبلت إدارة نادي الإمارات برئاسة يوسف عبد الله البطران وحضور أعضاء مجلس الإدارة، عدداً من جماهير «الصقور» ومحبي النادي، في لقاء إيجابي، وقال يوسف البطران، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، إن مجلس الإدارة يؤكد على أهمية الجمهور وضرورة التواصل معهم دائماً؛ لما تمثله جماهير «الصقور» من ثقل كبير في مساندة النادي للارتقاء إلى الأمام دائماً.
 وتناول البطران خلال اللقاء عدداً من المحاور المهمة، أولها مساندة «الأخضر» في مبارياته المهمة بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وكذلك مناقشة خطة عمل المراحل السنية والاستماع للمقترحات ووجهات العمل حولها، وأيضاً التأكيد على أهمية المرحلة القادمة وترك الخلافات جانباً، كما أوضح بأن الهدف من هذه الدعوة هو الاعتراف بالدور الكبير لجمهور الصقور الذي يقوم به في دعم النادي.  وتخلل اللقاء نقاش إيجابي وحوار متبادل تناول من خلاله الجانبان المعوقات وضرورة وضع الحلول لمناقشتها فيما يخص العديد من النقاط المهمة الخاصة بالفريق الأول والمراحل السنية والألعاب الأخرى، والاستثمار والتسويق وخطط الجذب الجماهيري.  كما أكد الحوار على أهمية تشكيل لجنة للجماهير تختص بشؤونهم والتنسيق معهم، واعتمد الاجتماع تسمية عبيد أحمد طحنون رئيساً للجنة، وأحمد تركي نائباً لرئيس اللجنة وعضوية علي أحمد العوضي، كما تطرق الحضور إلى عدم الالتفات للسلبيات والشائعات الصادرة من الخارج، والتي تكرس جهودها للإثارة بين الإدارة وجماهير النادي.

نادي الإمارات
الصقور
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