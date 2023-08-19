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«الفرسان» يغادر إلى الرياض للقاء النصر

«الفرسان» يغادر إلى الرياض للقاء النصر
20 أغسطس 2023 00:53

رضا سليم (دبي) 

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تغادر بعثة شباب الأهلي إلى الرياض اليوم، لخوض مباراة «ملحق» دوري أبطال آسيا لكرة القدم، أمام النصر السعودي، يوم الثلاثاء المقبل، والتي تقام بملعب «مرسول بارك»، وتضم البعثة جميع اللاعبين، على أن يحدد الصربي ماركو نيكوليتش مدرب الفريق التشكيلة النهائية، بعد خوض التدريب الأساسي بملعب المباراة غداً.
وتأهل «الفرسان» لمواجهة «العالمي»، بعد فوزه على الوحدات الأردني 3-0، فيما يلعب النصر بصفته وصيف بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي، ورغم فوز «الأصفر» بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال مؤخراً، إلا أنه خسر أول مباراتين في الدوري السعودي أمام الاتفاق 1-2، والتعاون 0-2. 
شدد نيكوليتش على أن فريقه سيكون جاهزاً لمواجهة النصر، في «الملحق الآسيوي»، وقال: «تجمع المباراة بين فريقين كبيرين، وللأسف لابد أن يخرج أحدهما مبكراً، ما يعد بمثابة الخسارة الكبيرة للبطولة.
وأضاف: ليست المباراة الأولى في مسيرتي التي ألعبها أمام فريق كبير، يضم مجموعة كبيرة من النجوم، أمثال رونالدو وماني وغيرهما، وسبق أن واجهت فرقاً كبيرة، في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، مثل أتلتيكو مدريد وتشيلسي وبايرن ميونيخ، وغيرها، وضمت وقتها عدداً كبيراً من النجوم، وفي النهاية هي مباراة بين فريقين، ولن تكون سهلة، ومهمتنا الآن اختيار 5 لاعبين أجانب للعب المباراة، وأطالب أن يكون عدد الأجانب في الدوري، مساوياً لعدد الأجانب في دوري أبطال آسيا.
وأشار إلى أن اللعب 3 مباريات في أسبوع، لا يمثل له مشكلة، لأنه يجهز فريقه للعب مباراة كل 3 أو 4 أيام، ونعتمد على 22 لاعباً، وليس 11 لاعباً في الملعب، وهو ما شاهده الجميع في تشكيلة الفريق على مدار مباراتين.
وحول رقابة «الثلاثي المرعب» في النصر رونالدو، وتاليسكا وساديو ماني، قال: التشكيلة من الصعب أن تضم رونالدو وتاليسكا معاً، ولكن الأمر صعب بالنسبة لي، عندما أتعامل مع لاعبين في الدوري، وأكون مطالباً باختيار عدد معين منهم، للعب في البطولة الآسيوية، ولكن أسعى لترتيب أوراقي.
وعن الفوز الأول لـ «حامل اللقب» في الدوري أمام عجمان، قال: لعبنا مباراة جيدة، ونستحق «العلامة الكاملة»، وسجلنا هدفين في الشوط الأول، وكنا نستحق أن نسجل أكثر من الفرص التي سنحت لنا، ولاعبو فريقي قدموا مجهوداً بدنياً كبيراً، خاصة أننا لعبنا على مدار 70 دقيقة بعشرة لاعبين، والأهم أننا حققنا الفوز الأول في المباراة الافتتاحية أمام فريق جيد، وأشكر الجماهير التي حضرت بأعداد كبيرة خلف الفريق لتشجيعنا، وسعيد لأن فريقي سجل في أول مباراتين في الموسم، سواء أمام الوحدات في دوري أبطال آسيا أو عجمان في الدوري.

شباب الأهلي
الفرسان
الرياض
النصر السعودي
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