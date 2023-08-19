توتنهام يضرب «اليونايتد»



لندن (أ ف ب)

تفوق توتنهام على ضيفه مانشستر يونايتد نتيجةً وأداءً، بالفوز عليه 2-صفر السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبعدما اكتفى بالتعادل افتتاحاً أمام برنتفورد (2-2)، ظهر توتنهام السبت أنه قادر على المنافسة، أقله على المراكز الأربعة الأولى، رغم خسارته جهود هدافه التاريخي هاري كين لصالح بايرن ميونيخ الألماني.

واستحق توتنهام منح مدربه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوجلو فوزه الأول، ملحقاً باليونايتد ومدربه الهولندي إريك تن هاج هزيمة أولى بعد فوز افتتاحي على ولفرهامبتون 1-0.

ولم يقدم الفريقان الكثير في بداية اللقاء وكانت تسديدة البرازيلي أنتوني الأبرز في الدقائق العشرين الأولى لكن حارس النادي اللندني الوافد الجديد الإيطالي جولييلمو فيكاريو كان له بالمرصاد (12).

ورد توتنهام بفرصة للسنغالي باب سار بعد مجهود وتمريرة من القائد الجديد الكوري الجنوبي هيونج-مين سو، لكن الحارس الكاميروني أندري أونانا تألق في الدفاع عن مرماه (29)، ثم انتقل الخطر الى الجهة المقابلة بمحاولة رأسية للبرتغالي برونو فرنانديز الذي كان في موقع مناسب للتسجيل لكنه أخفق ولعبها خارج المرمى (35).

وعاند الحظ توتنهام بعدما ارتدت تسديدة الإسباني بدرو بيرو من العارضة إثر تمريرة من سون، ثم وصلت الكرة الى سار على الجهة اليمنى فلعبها عرضية لتتحول من لوك شو بالخطأ وترتد من القائم الأيسر لمرمى حارسه أونانا (40).

وفي بداية الشوط الثاني، تمكن سار من وضع توتنهام في المقدمة بعد كرة عرضية من السويدي ديان كولوشيفسكي تحولت من المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز ووصلت الى السنغالي الذي أطلقها في الشباك (49).

وكاد أنتوني أن يطلق اللقاء من نقطة الصفر لكن الحظ عانده بعدما ارتدت محاولته من القائم الأيمن (50)، ثم توالت الفرص من قبل الطرفين، لاسيما لتوتنهام الذي قضى على أمل ضيفه بالعودة الى اللقاء بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 82 بمساعدة من مدافع اليونايتد ليساندرو مارتينيز الذي حاول تشتيت كرة عرضية من الكرواتي البديل إيفان بيريشيتش لمسها بشكل طفيف زميله بن ديفيس (83).