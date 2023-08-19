نابولي يبدأ «الحملة» بـ «قوة أوسيمين»



روما (أ ف ب)

بدأ نابولي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإيطالي الذي أحرزه بعد ثلاثة عقود من الانتظار، بقوة من خلال فوزه على مضيفه العائد مجدداً بين الكبار فروزينوني 3-1 السبت في المرحلة الأولى بفضل ثنائية لهدافه النيجيري فيكتور أوسيمين.

ونجح المدرب الفرنسي رودي جارسيا بالخروج منتصراً من ظهوره الرسمي الأول مدرباً للفريق الجنوبي، بعد حلوله بدلاً من لوتشانو سباليتي الذي ترك الفريق بشكل مفاجئ، قبل أن يستلم مؤخراً تدريب المنتخب الإيطالي.

وبدا نابولي غير متأثر بالتغيير الفني، لاسيما أنه حافظ على تشكيلته التي قادته للفوز بالـ «سكوديتو»، وفي أن يكون رابع فريق مختلف يتوّج بلقب الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة.

وطرح وجود مدرب جديد على رأس بطل إيطاليا علامات استفهام كثيرة حول قدرة نابولي على الدفاع عن لقبه بنجاح.

خالف جارسيا الموجة القائمة برحيله عن السعودية، بعدما تخلى عنه نادي النصر، بعد فترة قصيرة من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

إلا أن المدرب البالغ 59 عاماً ليس بغريب عن الكرة الإيطالية بعدما كان له تجربة مع روما، عندما قاده للتأهل الى دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2015، ويملك على غرار سباليتي كاريزما عالية.

وتمكّن نابولي من الحفاظ على أبرز نجومه بعد تتويجه باللقب، وفي طليعتهم أوسيمين، المرجح أن يمدّد عقده حتى 2026 في الأسابيع المقبلة والذي كان على موعد مع التهديف منذ بداية الموسم بعدما أنهى الذي سبقه كأفضل هداف بـ 31 هدفاً.

ورأى النيجيري أنه «المهم بدء هذا الموسم بشكل جيد من خلال فوز جميل وتسجيلي شخصياً هدفين في مباراة لم تكن سهلة»، مشدداً في تصريحه لشبكة «دازون» للبث التدفقي «يجب أن نواصل هذه الانطلاقة».

وافتقد أوسميين السبت لزميله في الهجوم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بسبب إصابة طفيفة ضمن تشكيلة خسرت المدافع الكوري الجنوبي مين-جاي كيم المنتقل الى بايرن ميونيخ الألماني مقابل 50 مليون يورو.

وبدأ نابولي اللقاء بشكل سيء بعدما وجد نفسه متخلفاً منذ الدقيقة السابعة من ركلة جزاء تسبب بها الوافد الجديد السويدي ينس كايوستي ونفذها الهولندي عبدو هروي بنجاح.

لكن البطل أطلق المباراة من نقطة الصفر في الدقيقة 24 بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بهدف لماتيو بوليتانو.

وأعتقد جاكومو راسبادوري أنه وضع نابولي في المقدمة لكن الهدف ألغي بداعي التسلل (35)، قبل أن يعوض أوسيمين هذه الفرصة بتسديدة صاروخية في الشباك بعد عرضية من جوفاني دي لورنتسو (42).

ووجه أوسيمين الضربة القاضية لفروزينوني بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 79 بعد تمريرة بينية من دي لورنتسو.

وبات النيجيري أفضل هدافي الدوريات الخمس الكبرى منذ بداية 2023 بـ19 هدفاً، بفارق هدف أمام الإنجليزي هاري كين الذي انتقل هذا الصيف من توتنهام الى بايرن ميونيخ وساهم في قيادة الأخير الى الفوز على فيردر بريمن 4-0 في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني، وذلك بتمريره كرة الهدف الأول وتسجيله الثاني.