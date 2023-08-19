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مشجع بديل حكم في الدوري الإنجليزي!

مشجع بديل حكم في الدوري الإنجليزي!
19 أغسطس 2023 23:29

لندن (د ب أ)


اضطر أحد المشجعين إلى أن يرتك مقعده في المدرجات، وأن ينزل إلى أرض الملعب، كي يحل محل الحكم المساعد خلال المباراة التي جمعت بين فريقي بورتسموث وشيلتنهام، اليوم السبت، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (دوري البطولة الإنجليزية). 

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وشهدت المباراة تعرض اثنين من الحكام المساعدين للإصابة، وقد غادرا الملعب. 

وتولى الحكم الرابع ستيفين براون دور الحكم المساعد في الشوط الأول قبل استبداله في بداية الشوط الثاني بعد الاستعانة بأحد المتطوعين من المدرجات وهو حكم مؤهل، الأمر الذي أدى لاحتساب 21 دقيقة وقت بدل من ضائع. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. 

إنجلترا
الدوري الإنجليزي
لندن
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