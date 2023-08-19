«النصر» لـ «الفخر» في ليلة «مبخوت 210»



معتصم عبدالله (دبي)

قاد علي مبخوت الهداف التاريخي لـ «دورينا»، الجزيرة إلى فوزه الأول على حساب مضيفه النصر، بتسجيله هدفين من «ثلاثية» فريقه 3-1 في قمة ختام الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم معقل «العميد»ّ في دبي.

وسجل مبخوت ثنائية «فخر أبوظبي» في الدقيقتين 24 و73، قبل أن يضيف الإسباني بوزيلو الهدف الثالث في الدقيقة 96، فيما أحرز الكولومبي كيفن أجوديلو هدف «أصحاب الأرض» الوحيد في الدقيقة 79، ورفع مبخوت بفضل «الثنائية الجديدة» رصيده الشخصي إلى 210 أهداف في الدوري، معززاً صدارته لقائمة الهداف التاريخي لـ «دورينا»، فضلاً عن رفع رصيده إلى 18 هدفاً في مرمى «العميد» بالذات، ليكون أكثر فريق استقبلت شباكه أهداف «التاريخي» في «المحترفين»، بالتساوي مع الظفرة الهابط لدوري الأولى.

ووضع علي مبخوت بصمته مبكراً، بافتتاحه التسجيل لـ «فخر أبوظبي» في الدقيقة 24، مترجماً تمريرة الإيفواري مامادو كوليبالي بنجاح، بعدما رواغ جوستافو أليكس، قبل أن يضع الكرة بذكاء في مرمى الحارس أحمد شمبيه، وهي المرة الرابعة التي يفتتح فيها مبخوت سجل أهداف الجزيرة في الدوري، رافعاً رصيده الشخصي إلى 17 هدفاً في مرمى «العميد» ليكون هداف مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين».

وعاد مبخوت في الشوط الثاني، ليضيف الهدف الثاني لـ «فخر أبوظبي»، من ضربة جزاء في الدقيقة 73، مستفيداً من خطأ مدافع «الأزرق» عبدالعزيز صنقور، في عرقلة الإسباني أليخاندرو بوزويلو داخل المنطقة.

وقلص الكولومبي كيفن أجوديلو الفارق لأصحاب الأرض بالهدف الأول من تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة في الدقيقة 79، ليكون الكولومبي العاشر الذي ينجح في التسجيل في «دوري المحترفين».

ووضع الإسباني أليخاندرو بوزويلو بصمته، قبل نهاية الوقت الأصلي، بإضافة الهدف الثالث لـ «فخر أبوظبي» من تسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 96، ليكون أول إسباني يسجل للجزيرة في تاريخ