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«أميركية الشارقة» يتصدر «آسيا للقوة البدنية»

«أميركية الشارقة» يتصدر «آسيا للقوة البدنية»
19 أغسطس 2023 21:30

 
الشارقة (وام)

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تصدر فريق الجامعة الأمريكية في الشارقة ترتيب الجامعات المشاركة في بطولة آسيا الأولى للجامعات بالقوة البدنية التي تنظمها جامعة الشارقة بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة، وذلك في ختام منافسات الرجال جامعاً 39 نقطة.
جاء فريق جامعة ديالى العراقية، في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، ثم فريق جامعة ازاد الإيرانية ثالثاً برصيد 28 نقطة، وجامعة ميديلسيكس دبي « 26 نقطة»، وجامعة الشارقة «23 نقطة»، من أصل 48 جامعة مشاركة في البطولة.
وأهدى سالم حسن مدرب فريق الجامعة الأميركية في الشارقة للقوة البدنية الإنجاز إلى أسرة الجامعة، مؤكداً أن الفوز جاء تعزيزاً لفوز الفريق في بطولة الجامعات الإماراتية مؤخراً، وأنه يتطلع إلى مشاركة الفريق مستقبلاً في بطولة العالم.
بدوره وصف مدير بطولة آسيا للجامعات، صلاح العامري المستويات الفنية التي قدمها اللاعبون بأنها ظهرت بشكل متميز وقوي وتعكس التطور الذي تشهده اللعبة على مستوى المجتمع الجامعي لقارة آسيا، موضحاً أن الدعم الكبير الذي أولته جامعة الشارقة، عزز الجهود التي قامت بها اللجنة المنظمة، وأن الاستعداد المبكر الذي سبق انطلاق البطولة ساهم بتحقيق أعلى درجات النجاح.
وأحرز لاعب جامعة ميدلسيكس دبي فولات ايمران لقب بطل الأبطال للرجال، متفوقاً على اللاعبين الذين أحرزوا المراكز الأولى، وفي أبرز نتائج اليوم الثالث، أحرز اللاعب فولات المركز الأول، بوزن تحت 105 كيلوجرامات، بينما فاز لاعب جامعة بابل العراقية مصطفى الطرفي بالمركز الأول لوزن تحت 120 كيلوجراماً، وحل لاعب جامعة ازاد الإيرانية محمد غولي زاده أولاً في الوزن المفتوح.

الشارقة
القوة البدنية
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
الجامعة الأميركية
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