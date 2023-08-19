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فاز ليفركوزن ولايبزج لم يسعفه الوقت!

فاز ليفركوزن ولايبزج لم يسعفه الوقت!
19 أغسطس 2023 21:17


برلين (رويترز)

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فاز باير ليفركوزن 3-2 على ضيفه لايبزج في مباراة مثيرة ليثبت أنه أحد المرشحين للمنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.
وبدأ فريق المدرب تشابي ألونسو المباراة بقوة بفضل الوافد الجديد فيكتور بونيفيس الذي أضاف الكثير للهجوم.
ورغم تقليص لايبزج الفارق مرتين بسبب هفوتين دفاعيتين، حصد ليفركوزن النقاط الثلاث ليتساوى مع بايرن ميونيخ حامل اللقب والذي كان انتصر 4-صفر على مضيفه فيردر بريمن في افتتاح البطولة أمس الجمعة.
وأتيحت للايبزج، المتوج بلقب كأس السوبر المحلية بالفوز 3-صفر على بايرن الأسبوع الماضي، فرص مبكرة لكن صاحب الأرض كان البادئ بالتسجيل.
ومرر النيجيري بونيفيس كرة رائعة إلى جيريمي فريمبونج ليفتتح التسجيل في الدقيقة 24، وبعد ذلك بنحو 11 دقيقة عزز جوناثان تاه من تفوق ليفركوزن بضربة رأس قوية بعد ركلة ركنية.
وقلص داني أولمو الفارق للايبزج بضربة رأس قبل ست دقائق من الاستراحة، ليرفع اللاعب الإسباني رصيده إلى أربعة أهداف في مباراتين بعد ثلاثيته في كأس السوبر.
واستعاد ليفركوزن تفوقه بفارق هدفين عندما سدد الألماني الدولي فلوريان فيرتس الكرة من فوق الحارس يانيس بلاشفيتش في الدقيقة 64.
وأحيا الوافد الجديد لويس أوبندا آمال لايبزج بضربة رأس قبل ثلث ساعة من النهاية، ورد القائم فرصة من المهاجم البلجيكي في الدقيقة 74 حيث ضغط لايبزيج لإدراك التعادل لكن الوقت لم يسعفه. 

الدوري الألماني
باير ليفركوزن
لايبزج
بايرن ميونيخ
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