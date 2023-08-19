توخيل متحدثاً عن كين: ببساطة ذكي للغاية



بريمن (د ب أ)



كان هاري كين يشعر بالتوتر قبل مباراته الأولى مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، ولكن الثناء انهال على قائد المنتخب الإنجليزي بعدما ساعد الفريق في الفوز 4 / صفر على فيردر بريمن، حيث سجل هدفا وصنع آخر.

وصنع كين الهدف الأول الذي سجله ليروي ساني، ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 74، قبل أن يسجل ساني وماتيس تيل الهدفين الثالث والرابع مساء أمس الجمعة.

وقال مدرب بايرن ميونخ توماس توخيل، عن كين:«التمريرة التي جاء منها الهدف الأول كانت رائعة، وكان هدفه كلاسيكيا. أخذ وقته كاملا، ثم سدد الكرة في المكان الذي أراده لها. بكل تأكيد هو رائع، كشخص، وفي حضوره، وفي طريقة خوضه للتدريبات، وبالطبع في جودته». وأضاف:«صنع هدفا وسجل (آخر)، اتمنى أن يواصل ذلك لأطول فترة ممكنة».

وأردف:«ببساطة، هو ذكي للغاية في أي شيء يقوم به. بالطبع لديه تأثير على دفاع الفريق المنافس، لأنه يجذب انتباههم ويتحرك بطريقة ذكية».

وقال جوشوا كيميتش لاعب خط الوسط: «اعتقد أن مهاجمينا الآخرين سيستفيدون منه، لأنه ليس مهاجما يحصل على الكرة ببساطة ليسجل منها هدفا، ولكن أيضا لأنه شخص يصنع فرص تسجيل أمام الآخرين، وهو ما شاهدناه مع ليروي».

أضاف:«هو مفيد لطريقة لعبنا بشكل عام، لأنه لاعب يمكنه صناعة الأهداف وتسجيلها». ويميزه ذلك إلى حد ما عن مهاجم بايرن ميونخ السابق روبرت ليفاندوفسكي، الذي يعتبر مهاجما كلاسيكيا على نحو أكثر، وبعد رحيله إلى برشلونة، لم يتمكن بايرن من تعويضه بشكل كامل الموسم الماضي، لاسيما وأن بايرن توج باللقب الـ11 للدوري بصعوبة.

وكان الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي وتوتنهام هو هدف بايرن ميونخ طوال الصيف، حتى تمكن من التعاقد معه من توتنهام قبل أسبوع في صفقة قياسية تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو (109 مليون دولار).

ولم تكن مشاركة كين الأولى مع بايرن ميونخ، بعد ساعات من الإعلان عن ضمه رسميا، ناجحة، حيث شارك كبديل في مباراة كأس السوبر الألماني التي خسرها بايرن بثلاثية نظيفة أمام لايبزج. ولكن بايرن استعاد توازنه بشكل جيد أمام بريمن، ليسعد كين وباقي والجميع.

وقال توخيل:«بشكل عام، كان أداء الفريق نموذجيا، في ظل وجود تركيز شديد وطاقة كبيرة أيضا من اللاعبين الذين شاركوا كبدلاء. كان هناك الكثير من الأمور الطيبة، وكان فوزا مستحقا».

أضاف كين:«كانت خطوة جيدة للأمام بعد مباراة لايبزج. حظينا ببعض الفرص في الشوط الأول وكان بإمكاننا حسم اللقاء مبكرا. ولكننا أيضا دافعنا بشكل أفضل، ونحن سعداء للغاية بنظافة الشباك».

أردف:«أنا سعيد للغاية. بالطبع كنت متوترا بعض الشيء بالأجواء المحيطة الجديدة واللعب لناد جديد. ولكن بمجرد أن تواجدت في الملعب، الغريزة قادتني، وأنا سعيد للغاية لأننا حققنا نتيجة جيدة».