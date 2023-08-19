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الكرة الإيطالية تنعي الأب الروحي لـ «توتي و بيرلو»

الكرة الإيطالية تنعي الأب الروحي لـ «توتي و بيرلو»
19 أغسطس 2023 21:12


ميلانو (أ ف ب)

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فقدت كرة القدم الإيطالية أحد أشهر شخصياتها السبت بعد وفاة كارلو ماتسوني عن عمر يناهز 86 عامًا، وستبدأ المباريات في جميع أنحاء إيطاليا بدقيقة صمت في نهاية هذا الأسبوع تكريما لماتسوني مدرب روما ونابولي وبريشيا السابق.
وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم «نقول وداعا لأيقونة حقيقية لكرة القدم الإيطالية».
وضع حدًا لمسيرته الكروية المتواضعة في أواخر الستينات من القرن الماضي، انتقل ماتسوني إلى التدريب في طريقه لتسجيل رقم قياسي بإشرافه على 792 مباراة في الدوري الإيطالي على مدار ما يقارب أربعة عقود أشرف خلالها على 15 ناديًا من دون أن يفوز بأي لقب كبير.
لكن على الرغم من افتقاره للألقاب، كان ماتسوني مدربًا يحظى باحترام كبير وكان له حضور كبير في أروقة الكرة الإيطالية.
لعب دورا بارزا في جعل فرانتشيسكو توتي احد رموز نادي روما والمنتخب الإيطالي، حيث قاده الى الفريق الاول في اوائل التسعينات ولعب دور الوالد الروحي في مسيرته عندما كان في بداياته.
كذلك، كان مؤثرًا في مسيرة لاعب الوسط اندريا بيرلو عندما كان الأخير معارا إلى صفوف بريشيا من انتر عام 2001، وتمكن ماتسوني من تغيير مركز بيرلو من صانع ألعاب متقدم، أي لاعب 10 حقيقي، إلى صانع ألعاب متأخر في الملعب كي يتمكن من إشراكه إلى جانب روبرتو باجيو. 

إيطاليا
نابولي
روما
توتي
بيرلو
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