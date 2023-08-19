«النسور» ينقض على «الإعصار»



فيصل النقبي (خورفكان)



حقق خورفكان فوزاً ثميناً على حتا 2-1، في اللقاء الذي أقيم باستاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة الأولى، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وبذلك ينجح «النسور» في تذوق طعم الانتصار الأول في الجولة الأولى من البطولة، منذ مشاركته بالدوري، حيث لم يسبق للفريق حصد النقاط الثلاث في «بداية المشوار» خلال المشاركات الخمس السابقة، كما أن الفوز هو الثالث على «الإعصار» في مواجهاتهما المشتركة، وفي المقابل فشل حتا في الفوز أو العودة ب «نقطة» على الأقل في المشاركة الأولى، بعد الصعود إلى «المحترفين»، وما زال الانتصار غائباً عن الفريق منذ مايو 2021.

وتقاسم الفريقان الشوط الأول من المواجهة، حيث تقدم «الإعصار» بهدف عن طريق مصطفى زيدان في الدقيقة العاشرة، وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 45، بتسديدة قوية من البرازيلي جونيور، هزت الشباك ب «نيران صديقة» عبر أنس كريمي.

وخلال الشوط الثاني، نجح «النسور» في تسجيل الهدف الثاني، عن طريق البرازيلي تياجو من ضربة الجزاء، وسجل هدفه الأول مع فريقه الجديد، وهو السادس له في الدوري، بعد أن أحرز خلال الموسم الماضي 5 أهداف بقميص الظفرة.