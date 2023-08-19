«الإمبراطور» يُسعد الجماهير بهدف صالح



رضا سليم (دبي)



حقق الوصل الفوز الأول على حساب الإمارات بهدف، في المباراة التي جرت باستاد زعبيل، ضمن الجولة الأولى، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل الهدف الوحيد علي صالح في الدقيقة 64، ليحصد «الإمبراطور» أول 3 نقاط.

جاء الشوط الأول هادئاً وخالياً من الإثارة، على عكس مباريات اليوم الأول من الجولة، ولم يقدم ليما ورفاقه العرض المنتظر منهم أمام جماهير «الإمبراطور» التي حضرت بكثافة، وغابت اللمسة الأخيرة عن خيمينيز وبيريز وسالم العزيزي وعلي صالح، في حين لعب «الصقور» بطريقة الدفاع المحكم بغلق المنطقة، والاعتماد على الهجمات المرتدة، عن طريق إسماعيل الحمادي من جهة اليمين ودياجو فارياس الذي لعب منفرداً في الهجوم، ومن خلفه ليثييري سلفا، ويسجل هاريس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، ويتم إلغاء الهدف، بقرار تقنية الفيديو بداعي التسلل، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني، يحصل ليما على كرة حرة أمام منطقة «الصقور» لم يستغلها، واصطدمت في حائط البشري، وبعدها رأسية المدافع بيريز بجوار القائم، ورغم سيطرة أصحاب الأرض على مجريات اللعب، إلا أن اللمسة الأخيرة ضائعة وإحراز الأهداف غائباً، ويخرج فيتاس مدافع «الصقور» للإصابة ويشارك عمر كيتا بدلاً منه.

وتشهد الدقيقة 64 فرحة وصلاوية بالهدف الأول الذي سجله علي صالح من تمريرة ليما المتقنة داخل المنطقة.

ويجري محمد جالبوت مدرب «الصقور» تغييرات، بنزول «الرسام» الإسباني أندريس إنيستا بدلاً من السنوسي الهادي وفهد بدر بدلاً من إسماعيل الحمادي، في محاولة لإدراك التعادل، إلا أن المباراة التي شهدت 10 دقائق وقتاً محتسباً بدل ضائع، تنتهي بفوز أصحاب الأرض بهدف، لتحتفل جماهير زعبيل بالفوز الأول.