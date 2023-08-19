ليفربول يتحدى البداية السيئة والنقص!



لندن (أ ف ب)



رغم تخلفه في الدقائق الأولى، والنقص العددي في صفوفه، خرج ليفربول منتصراً من ظهوره الأول لهذا الموسم على ملعبه «أنفيلد»، بتغلبه على بورنموث 3-1، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبدأ ليفربول الموسم الجديد بالتعادل في لندن على ملعب تشيلسي 1-1 نهاية الأسبوع الماضي، ثم بدا «السبت» أمام مهمة شاقة بعد تخلفه في الدقائق الأولى من اللقاء.

إلا أنه حافظ على رباطة جأشه، وتجاوز حتى النقص العددي في صفوفه، نتيجة طرد الوافد الجديد الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، وحصد النقاط الثلاث الأولى في طريقه لمحاولة محو الصورة التي ظهر بها الموسم الماضي، حيث اكتفى بالمركز الخامس.

وبدأ ليفربول الذي تنتظره مواجهة صعبة الأحد المقبل على أرض نيوكاسل، اللقاء بأسوأ طريقة ممكنة، لكن الحظ أسعفه، بعدما ألغي هدف جايدون أنتوني، عقب خطأ دفاعي فادح بداعي التسلل.

لكن بورنموث لم ينتظر سوى ثوان معدودة، لتعويض هذه الفرصة، بفضل خطأ دفاعي آخر لرجال الألماني يورجن كلوب بطله ترنت ألكسندر أرنولد الذي أخفق في السيطرة على الكرة، بعد تمريرة من الهولندي فيرجيل فان دايك، لتسقط بعدها أمام الغاني أنطوان سيمينيو، بعد محاولة فاشلة لزميله دومينيك سولانكي، فأطلقها جميلة في شباك البرازيلي أليسون بيكر «3».

وكان ليفربول قريباً جداً من إدراك التعادل، إثر ركلة ركنية، لكن العارضة وقفت في وجه رأسية فان دايك «6»، قبل أن ينجح الكولومبي لويس دياز وبتسديدة مقصية رائعة في إدراك التعادل «28».

وسرعان ما وضع المصري محمد صلاح «الحمر» في المقدمة، إثر ركلة جزاء انتزعها المجري دومينيك سوبوسلاي من جو روثويل، وقد فشل «الفرعون» في ترجمتها، بعدما صدها الحارس البرازيلي نوربرتو نيتو، لكن الكرة عادت اليه فتابعها في الشباك «36».

واستعاد ليفربول الثقة بالنفس وحاصر بورنموث في منطقته، وكان ألكسندر أرنولد قريباً من تسجيل الهدف الثالث، لكن نيتو تألق في الدفاع عن مرماه «45».

وحاول ليفربول أن يحسم الأمور في بداية الشوط الثاني، لكن صلاح والبرتغالي ديوجو جوتا لم يكونا موفقين أمام المرمى، وأهدرا فرصتين في الدقيقتين 51 و53، ثم تعقدت أمور «الحمر» بعدما اضطروا لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين، نتيجة طرد ماك أليستر لتدخله على الاسكتلندي راين كريستي «58».

لكن الهدف الثالث جاء رغم النقص العددي، وذلك عبر جوتا الذي كان في المكان المناسب ليتابع الكرة بعدما صد نيتو تسديدة بعيدة لسوبوسلاي «62».

ولسد الفراغ في وسط الملعب، لجأ كلوب الى لاعبه الجديد الياباني واتارو إندو الذي انضم الجمعة للفريق، قادماً من شتوتجارت الألماني، وقد ساهم في محافظة «الحمر» على تقدمهم رغم بعض الفرص للضيوف، أبرزها للهولندي جاستن كلويفرت تألق أليسون في صدها «84».

وأكد برايتون بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي أن حلوله سادساً الموسم الماضي لم يكن وليد الصدفة، وذلك بتحقيقه فوزه الثاني توالياً وجاء على مضيفه ولفرهامبتون بأربعة أهداف للياباني كاورو ميتوما «15»، والإكوادوري برفيس إستوبينيان «46»، وسولي مارش «52 و55»، مقابل هدف للكوري الجنوبي هي-تشان هوانج «61».

واستفاد برنتفورد من النقص العددي في صفوف مضيفه فولهام بعد طرد الأميركي تيم ريم «64»، ليحصد نقطته الرابعة من مباراتين بفوزه بثلاثة نظيفة سجلها الكونغولي يوان ويسا «44»، والكاميروني براين مبومو «66 من ركلة جزاء و2+90».