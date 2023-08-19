شتيجن «كاتالوني» إلى «صيف 2028»



برشلونة (د ب أ)



كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا عن أن حارس مرمى برشلونة الإسباني لكرة القدم تير شتيجن، يقترب من تمديد عقده مع النادي الكتالوني.

وذكرت مختلف وسائل الإعلام المتخصصة في إسبانيا، أن الحارس الألماني الدولي «31 عاماً»، والنادي الفائز بالدوري الإسباني يقتربان من تمديد العقد الذي يسري حتى نهاية يونيو 2025، لمدة ثلاثة أعوام أخرى.

وكتبت صحيفة «ماركا» المدريدية أن الجانبين توصلا إلى اتفاق بالفعل، بينما قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية المنافسة إن التمديد يكاد يكون تم.

تجدر الإشارة إلى أن الحارس الألماني خاض مع برشلونة 378 مباراة تنافسية منذ انضمامه إلى النادي الإسباني في صيف 2014، وفاز تير شتيجن مع النادي الكتالوني بألقاب من بينها بطولة الدوري الإسباني خمس مرات، وبطولة دوري الأبطال مرة واحدة عام 2015، وتم اختياره في هذا الموسم ليكون القائد الثاني للفريق بعد سيرجي روبرتو.