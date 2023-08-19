اتحاد التزلج المدولب يعتمد تنظيم العديد من البطولات المحلية والإقليمية



أبوظبي (وام)



عقد اتحاد رياضات التزلج المدولب، اجتماعه الدوري الرابع للعام الجاري، برئاسة معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس الاتحاد، رئيس الاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب، بحضور المستشار أحمد سالم سودين النائب الأول لرئيس الاتحاد، ومحمد خليفة الدرمكي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، سعيد محمد الدهماني، ومحمد يعقوب، والدكتور حمد محمد الملا، وعبيد مبارك الفلاحي، وخولة إسماعيل الحمادي، ومريم المنصوري.

ورحب معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، بالأعضاء، مقدماً لهم الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة في الفترة الماضية، والتي شهدت عملاً مكثفاً، أسهم في وضع اللعبة على المسار الصحيح، والارتقاء بها نحو الأفضل.

وناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع العديد من الأعمال المدرجة على جدول أعماله، أبرزها إجازة تنفيذ العديد من البرامج التطويرية، وتنظيم العديد من البطولات والمسابقات والدورات المحلية والإقليمية في الفترة المقبلة، بهدف الارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، للمنافسة في البطولات المحلية والخارجية، خاصة بعد النتائج المتميزة لمنتخبنا الوطني في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «برلين 2023».

وتطرق مجلس الإدارة أيضا خلال اجتماعه إلى ترتيبات إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد، والذي سيتم إطلاقه قريباً، ليكون البوابة الرسمية للاتحاد، للكشف عن أنشطته والبرامج، وغيرها من الأمور المتعلقة بالاتحاد.

واطلع المجتمعون على تقارير الأداء لمختلف اللجان والإدارات خلال الفترة الماضية، وتم استعراض خططها للمرحلة المقبلة، والتي تشهد تكثيف النشاط، خصوصاً فيما يتعلق بـ «روزنامة» الموسم الجديد للعبة.