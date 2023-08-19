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الرياضي

«الطائرات المسيّرة» تحتفل بـ «راقص السامبا»

«الطائرات المسيّرة» تحتفل بـ «راقص السامبا»
19 أغسطس 2023 19:34

 
الرياض (أ ف ب) 

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يقدّم نادي الهلال السعودي «السبت» نجمه الجديد المهاجم البرازيلي نيمار أمام آلاف من الجماهير في العاصمة الرياض، آخر اللاعبين الكبار المنضمين للدوري السعودي الذي بات مرصعاً بنجوم عالميين.
ووصل نيمار البالغ 31 عاماً مساء الجمعة إلى الرياض، واضعاً وشاحاً أزرق اللون بألوان قميص الهلال، أحد أكثر الأندية السعودية شعبية، حيث لاقى استقبالاً حافلاً بمطار الطيران الخاص.
ويقيم الهلال، الفائز بالدوري السعودي 18 مرة «رقم قياسي» وبطولة دوري أبطال آسيا 4 مرات «رقم قياسي»، حفلاً لتقديم نيمار مساء السبت قبل مباراته في المرحلة الثانية من الدوري أمام الفيحاء على ملعب الملك فهد الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج في الرياض.
وبعد ظهر السبت، بدأ جمهور الهلال الملقّب في السعودية باسم «الزعيم»، والكثير منهم يرتدون قمصانه الزرقاء في التوافد على الملعب، حيث من المقرر أن يرفع المشجعون تيفو «شعار يرسمه المشجعون على المدرج» يحمل وجه نيمار.
وقال مندوب المبيعات سليم علي «34 عاماً» الذي ارتدى قميص الهلال الأزرق إنها «لحظة كبيرة، أتمنى أن يساعدنا نيمار في الفوز بمزيد من الألقاب».
وأفاد مسؤول في رابطة مشجعي الهلال، فضّل عدم ذكر اسمه، «سنقيم حفلاً كبيراً يليق بقيمة راقص السامبا نيمار»، الذي تشير له حسابات الهلال على مواقع التواصل دائماً بـ«التاريخي».
ونيمار هو «الهداف التاريخي» لمنتخب البرازيل متعادلاً مع الأسطورة بيليه مع 77 لكل منهما.
ويتوقع أن يشهد الحفل استخدام مكثف للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة لاعبي النصر والاتحاد على التوالي.
كما يشهد تقديم الجناح البرازيلي مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو المنضمين حديثا لـ«كبير آسيا».
والثلاثاء، أعلن النادي تعاقده مع نيمار قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأفاد مصدر في السعودية أنّ نيمار سينال راتباً ضخماً مقدّراً بـ«100 مليون يورو «109 ملاين دولار» سنوياً في عقد يمتد لعامين، ومثلها للنادي الفرنسي كرسوم انتقال».
وبات الهلال ثاني أكثر أندية العالم إنفاقاً في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية بمبلغ 289 مليون يورو، بعد تشيلسي الإنجليزي، حسب تقديرات موقع «ترانسفر ماركت» المعني بانتقالات اللاعبين.
وانضم نيمار إلى كوكبة من النجوم الآخرين في الدوري السعودي مثل رونالدو والسنغالي ساديو ماني «النصر»، الفرنسيين بنزيمة ونغولو كانتي «الاتحاد»، والجزائري رياض محرز «الأهلي».
كما ينضم الى نجوم آخرين في فريقه الجديد على غرار البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، السنغالي خاليدو كوليبالي ومواطنه مالكوم.

السعودية
الهلال السعودي
نيمار
كريستيانو رونالدو
ساديو ماني
كريم بنزيمة
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