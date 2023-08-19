برايت تتعهد بـ «مباراة العمر»



سيدني (د ب أ)

تعهدت ميلي برايت، قائدة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، بتقديم «مباراة العمر»، أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات، بعد الوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا»، أن المنتخب الإنجليزي قد يتوج بأول لقب عالمي له منذ فوز منتخب الرجال بكأس العالم 1966، ولكن قبل المواجهة الكبيرة طالبت القائدة زميلاتها بالتركيز على الحاضر بشكل كامل.

وقالت برايت: «أعتقد أننا نعيش اللحظة، ونخوض نهائي كأس العالم، وهي في عقولنا مجرد مباراة أخرى».

وأضافت: «أريد أن تستعد لاعباتنا للمباراة بالطريقة المناسبة لهن، مثلما يفعلن عادة، وسيكون لدينا خطة لخوض المباراة ولننفذها، لكنني أعرف أن الجميع يدرك أهمية المباراة».

وتابعت: «أعتقد أن ذلك كان حلم اللاعبات على مدار سنوات».

وأوضحت قائدة المنتخب الإنجليزي: «ندرك جيداً مدى الشغف لدى جماهيرنا بالفوز، والعودة بالكأس إلى الوطن، لكن بالنسبة لنا هناك خطة لتنفيذها، وعلينا أن نقدم مباراة العمر»