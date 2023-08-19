كولو مواني يقترب من «حديقة الأمراء»



أنور إبراهيم (القاهرة)



توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق مع المهاجم الدولي الفرنسي راندال كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، من أجل الانتقال إلى «حديقة الأمراء»، ولم يعد يبقى إلا إنهاء الاتفاق مع ناديه الألماني، حتى تتم الصفقة.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت أن كولو مواني وصيف مونديال 2022 مع منتخب «الديوك أبلغ مسؤولي آنتراخت برغبته في الرحيل هذا الصيف بعد عام واحد من وصوله قادماً من نانت الفرنسي.

وتردد اسم مواني في أكثر من نادٍ أوروبي كبير، في مقدمتها بايرن ميونيخ الذي كان يسعى بقوة للحصول على خدماته، قبل أن ينهي بطل ألمانيا صفقة الهداف الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

وقالت الشبكة إن تعاقد كين مع البايرن، دفع مواني إلى الاقتراب أكثر من سان جيرمان، والاتفاق معه على كل البنود الشخصية الخاصة به لاعباً.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية مطلعة أن سان جيرمان يحاول إدخال لاعبه الفرنسي هوجو إيكيتيكي ضمن صفقة كولو مواني في صورة «عملة نقدية» لكي يقلل المبلغ الذي يدفعه لآينتراخت فرانكفورت، غير أن النادي الألماني يصر على المطالبة بمبلغ مالي كبير في حدود 100 مليون يورو، لأنه يريد تعويض رحيل مواني، بالتركيز على صفقة الشاب الفرنسي الصاعد إيلي واهي الملقب بـ«جوهرة مونبلييه» لتعويض الرحيل المتوقع لكولي مواني.

وفي سياق مختلف يسعى باريس سان جيرمان للحصول على خدمات الفرنسي برادلي باركولا «21عاماً» لاعب أوليمبيك ليون، ويدخل في منافسة شرسة مع تشيلسي الإنجليزي، كما يأمل «الباريسي» في ضم لاعبي خط وسط على أن يكون أحدهما على الأقل صانع لعب ومبدعاً.