10 أشواط لـ «سنّ الفطامين» في «شارة طحنون بن محمد»



الذيد (الاتحاد)



تواصلت منافسات شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، إقامة 10 أشواط لسنّ الفطامين لفئة الأبكار والجعدان لهجن أبناء القبائل، لمسافة 1500 متر، وذلك بميدان الذيد لسباقات الهجن.

وشهد الشوط الأول فوز «الدنقلاوية» لمحمد خلفان بالعامري، بزمن 2:6:37 دقيقة، وفي الشوط الثاني «لهب» لمطر مبارك سيف بن غويث، بزمن 2:7:46 دقيقة، وفي الشوط الثالث «غزر» لسعيد راشد دغيش سالم، بتوقيت 2:7:80 دقيقة، وفي الشوط الرابع «شاهين» لحران محمد عبدالله بن هويدن الكتبي، بتوقيت 2:5:63 دقيقة «أفضل توقيت»، وفي الشوط الخامس «مهمة» لسيف عبدالله مطر الخاصوني، بتوقيت 2:11:99 دقيقة، وفي الشوط السادس «الشبابي» لراشد سيف راشد بن خصيف، بزمن 2:10:41 دقيقة، وفي الشوط السابع «أنذار» لعلي محمد سعيد القايدي، بزمن 2:9:16 دقيقة، وفي الشوط الثامن «مخوف» لراشد سالم خلفان الراشدي، بتوقيت 2:8:36 دقيقة، وفي الشوط التاسع «ناصية» لخليفة ربيع بن غويث الكتبي، بزمن 2:8:76 دقيقة، وفي الشوط العاشر «الشبابية» لراشد مصبح سعيد الخاصوني، بزمن 2:8:90 دقيقة.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، لسباقات الهجن العربية الأصيلة، تبشر بالخير لموسم يحمل كل صفات المتعة والإثارة وتعزيز مكانة رياضة الآباء والأجداد في الأجيال القادمة، حيث إن منافسات شارة شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، تسهم في زيادة الإقبال من جميع المواطنين، على الاستمرار في المحافظة على التراث العريق المتعلق برياضة سباقات الهجن، وتعزيز مكانة التراث وغرسه في نفوس أبناء الجيل الجديد.