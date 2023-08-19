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في مونديال السيدات.. حتي البرونزية تعاند أصحاب الأرض

في مونديال السيدات.. حتي البرونزية تعاند أصحاب الأرض
19 أغسطس 2023 15:46


بريزبين (أ ف ب)
أفسدت السويد فرحة أستراليا المضيفة وانتزعت منها الميدالية البرونزية في مونديال السيدات في كرة القدم، بفوزها عليها 2-0 السبت في مباراة تحديد المركز الثالث في بريزبين.
أمام نحو خمسين ألف متفرّج، تقدّمت السويد بهدف من ركلة جزاء ترجمتها فريدولينا رولفو، ثم عزّز المنتخب الاسكندينافي النتيجة عبر كوسوفاري أسلاني في الدقيقة 62.
وهذه المرة الرابعة التي تنهي فيها السويد، المصنفة ثالثة عالمياً، البطولة في المركز الثالث بعد 1991، 2011 و2019.
استحقت الفوز بعد السيطرة على خط الوسط وأبقت نجمة أستراليا سامانتا كير بعيدة عن الشباك، فيما عانت المهاجمة الأسترالية الأخرى ماري فاولر أمام قوة وصلابة الدفاع السويدي.
في المقابل، تسببت المهاجمة السويدية ستينا بلاكستينيوس بإزعاج مستمر للأستراليات وساهمت بصناعة الهدفين خلال الدقائق الـ63 التي أمضتها في الملعب.
قالت رولفو، أفضل لاعبة في المباراة، إن بلادها تستحق الفوز «أظهرنا منذ الدقيقة الأولى أننا الطرف الأفضل. نستحق الفوز».
ورغم الخسارة والحلول في المركز الرابع، فإن أستراليا حققت أفضل نتيجة في تاريخها في كأس العالم، وتختتم البطولة الأحد بمباراة نهائية بين إنجلترا وإسبانيا الطامحتين للقب عالمي أول. 

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