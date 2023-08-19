الصين تتصدر «أساتذة» مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج



مصطفى الديب (أبوظبي)

تصدر الصيني كسانجو منافسات الجولة الثالثة من بطولة الأساتذة ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، المقام حالياً في فندق راديسون بلو بنسخته الـ29، بمشاركة 1650 لاعباً ولاعبة من 68 دولة، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وتعد منافسات الأساتذة البطولة الرئيسية بالمهرجان، يشارك فيها 144 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية، وتقام منافستها من 9 جولات وبزمن 90 دقيقة لكل لاعب.

وفي تفاصيل منافسات الجولة الثالثة من بطولة الأساتذة، حل ثانياً، خلف الصيني كسانجو، الإيراني ابتيت اتاحان، وجاء ثالثاً فلاديمير فيدوسيف من سلوفينيا، ورابعاً راثانفيل من الهند.

وتنطلق اليوم فعاليات بطولة الشطرنج العائلي بمشاركة 61 عائلة، يمثلهم 122 لاعباً، حيث تشترط منافستها جمع الفريق الواحد لكل من الأب، والأم، والابن أو الابنة.

وفي بقية المنافسات تصدر 9 لاعبين البطولة المفتوحة A، برصيد 9 نقاط، وتقام منافساتها بمشاركة 154 لاعباً ولاعبة، على نظام الشطرنج الكلاسيكي من 9 جولات بتصنيف أقل من 2300 نقطة حسب شروط البطولة، واللاعبون هم حمد بدر من الإمارات، وبيريزيف من روسيا، ونبيل محمد من سيريلانكا، وصلاح الدين النعيمي من ليبيا، وأوميد خالدي من إيران، واكشات سوريكا من الهند، وجوفكير بوزوروف وشوكيرجونوفا وكلاهما من أوزبكستان، شونا زاروف من كازاخستان.

وضمن منافسات البطولة المفتوحة للشطرنج الخاطف، نال الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي شمس الدين فاهيدوف لقب البطولة بعد حفاظه على الصدارة خلال الجولات الـ11، لينهي المنافسات برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في 9 جولات وتعادل في جولتين.

وحل الإسباني أنطون جوجارو بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط وتلقى خسارة واحدة مع شمس الدين، وجاء بالمركز الثالث الأوزبكي جوفاكير سينداروف برصيد 9 نقاط.

وفي منافسات الناشئين للشطرنج الخاطف توج الأستاذ الدولي الإيراني الناشئ أشرف أرتين بلقب البطولة برصيد 10 نقطة، من 11 جولة، بعد أن فاز في 9 جولات، وتلقى خسارة واحدة من التركي ادار تارهان، كما جاء اسلومبك سينداروف من أوزبكستان ثانياً وبرصيد 10 نقاط أيضاً وبفارق الجداءات عن المركز الأول، فيما جاء ثالثا الأستاذ الدولي التركي ادار تارهان برصيد 9 نقاط.

وأقيمت البطولة على نظام الشطرنج الخاطف من 11 جولة وبزمن قدره 3 دقائق لكل لاعب، مع إضافة ثانيتين عن كل نقلة ملعوبة، بمشاركة 255 لاعباً ولاعبة.