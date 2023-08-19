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«حامل اللقب» يتجاوز «حمى البدايات»

«حامل اللقب» يتجاوز «حمى البدايات»
19 أغسطس 2023 16:00

 
رضا سليم (دبي) 

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شهد دوري المحترفين على مدار تاريخه، منذ موسم 2008-2009، «مفارقات غريبة» لـ«حامل اللقب»، في الجولة الافتتاحية في عصر الاحتراف، ما بين خسارة «الفرسان» بطل 2008-2009 أمام الوحدة 1-3، في افتتاحية موسم 2009-2010، وبين فوزه على عجمان في افتتاحية الموسم الجديد بصفته «حامل اللقب». 
وعلى مدار 15 نسخة للمحترفين، خسر حامل اللقب 4 مواجهات، وتعادل في مباراة، بينما فاز في 10 مباريات، حيث خسر الوحدة أمام الوصل 0-2، في افتتاحية موسم 2010-2011، بينما تفوق الجزيرة في موسم 2011-2012 على شباب الأهلي 4-0، وخسر العين في موسم 2012-2013 أمام «الفرسان» 3-6، ثم خسر «الزعيم» أمام الشباب 3-1 في انطلاقة موسم 2013-2014.
وتفوق شباب الأهلي حامل اللقب على الشارقة 1-0 في موسم 2014-2015، والعين على الظفرة 3-1 موسم 2015-2016، وشباب الأهلي على الإمارات 4-0 موسم 2016-2017، والجزيرة على عجمان 2-1 موسم 2017-2018، والعين على الإمارات 3-1 موسم 2018-2019، وتخطى الشارقة منافسه خورفكان 2-0 في افتتاحية موسم 2019-2020، وهو الموسم الذي لم يكتمل، إلا أن «الملك» كان بطلاً في الموسم الذي سبقه، وظل محتفظاً باللقب لموسم 2020-2021، حيث فاز «حامل اللقب» على الفجيرة 4-2، والجزيرة على الظفرة 2-0، موسم 2021-2022، وتعادل العين مع عجمان 1-1، في تدشين موسم 2022-2023، وفاز «الفرسان» على «البرتقالي» 3-0 في انطلاقة الموسم الحالي. 

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