«البدلاء» يلعبون دور البطولة مع «الملك»



فيصل النقبي (كلباء)



وجه الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، «بوصلة» الفوز لمصلحة فريقه، أمام اتحاد كلباء 4-3، عبر سلاح «التبديلات»، وشهدت الدقيقة 70، مشاركة ألكاسير وخالد خالد الظنحاني اللذين لعبا «دور البطولة»، في إحراز هدفين قلبا الطاولة على تقدم «النمور»، حيث سجل ألكاسير الهدف الثالث في الدقيقة 79، وبعدها بدقائق صنع خالد خالد الظنحاني وألكاسير الهدف الرابع الثمين الذي سجله لوان بيريرا.

ورغم استقبال «الملك» لثلاثة أهداف خلال اللقاء، فإنه نجح في العودة إلى الشارقة بثلاث نقاط مهمة، بعد أن خاض غمار المباريات الآسيوية.

وفي المقابل ورغم الخسارة القاسية، قدم «النمور» مباراة هجومية رائعة، ونجح في تسجيل 3 أهداف وإحراج «الملك» طوال المباراة، حيث اعتمد على وجوه جيدة، خاصة البرازيلي لياندرو، والإيراني مهدي قائدي الذين شكلوا خطورة كبيرة على دفاعات الضيوف طوال اللقاء.

وبرزت مشكلة الأخطاء الدفاعية الواضحة التي يراها فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء أحد الأسباب الأساسية في خسارة المباراة الأولى بـ«دوري أدنوك للمحترفين».