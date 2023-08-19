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الرياضي

«السامبا» يستدعي «النجمين»

«السامبا» يستدعي «النجمين»
19 أغسطس 2023 12:55

 
ريو دي جانيرو (أ ف ب) 

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استدعى فرناندو دينيز مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم النجمين نيمار وفينيسيوس جونيور للمباراتين الافتتاحيتين، ضمن تصفيات مونديال 2026، فيما استبعد لوكاس باكيتا الذي يواجه تحقيقاً متعلقاً بالمراهنات في بريطانيا.
وبعد خيبة الإقصاء من ربع نهائي «مونديال 2022» أمام كرواتيا بركلات الترجيح، يستهل بطل العالم خمس مرات «رقم قياسي»، مشواره في التصفيات ضد بوليفيا في 8 سبتمبر في بيليم، شمال البرازيل، ثم يحلّ ضيفاً على بيرو في 12 منه في ليما.
وهذه أوّل تشكيلة يستدعيها دينيز «49 عاماً» الذي حلّ بدلاً من تيتي بعد إخفاقه في منح «السيليساو» لقبه العالمي السادس.
وجاء استدعاء نيمار «31 عاماً» متوقعاً بموازاة مفاجأة انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الهلال السعودي بصفقة مالية ضخمة.
قال دينيز في مؤتمر صحفي في ريو دي جانيرو: «تحدثّت إليه أخيراً، وكان راغباً وسعيداً لهذه الفرصة».
تابع عن أغلى لاعب في العالم: «يصعب إيجاد لاعب يشبهه، هو موهبة نادرة».
لكن دينيز كشف أنه تخلى عن باكيتا من تشكيلة اللاعبين الـ23، بعد تقارير عن ضلوع لاعب وستهام الإنجليزي، في قضية مراهنات على المباريات الرياضية.
قال دينيز: «لا يتعلّق الأمر بالحكم عليه مسبقاً، بل على العكس: يتعلّق بحمايته، السماح لباكيتا بحلّ المسألة».
أضاف: «أبواب السيليساو ستبقى مفتوحة له، بمجرّد أن يتمكن من حلّ المسألة بشكل إيجابي».
ويتابع دينيز تدريب فريق فلوميننسي «ريو دي جانيرو»، والمنتخب الوطني حتى موعد تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الحالي لريال مدريد الإسباني، الإشراف على البرازيل في يونيو 2024، بحسب رئيس الاتحاد إدنالدو رودريجيش.

البرازيل
تصفيات كأس العالم
نيمار
الهلال السعودي
فينيسيوس جونيور
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