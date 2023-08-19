«الزعيم» يرتدي ثوب فلسفة أياكس

معتز الشامي (دبي)



بلغ العين «الهدف المنشود»، بالفوز على ضيفه بني ياس 3-2، في افتتاح «دوري أدنوك للمحترفين»، كما أنهى «العقدة السماوية» التي ترسخت الموسم الماضي، عندما أخفق في التفوق على منافسه ذهاباً وإياباً، ما أضاع عليه 4 نقاط كانت كفيلة بتغيير المشهد، في «صراع الدرع»، وتمكين الفريق من الاحتفاظ باللقب، الذي حسمه شباب الأهلي لمصلحته في الموسم الماضي.

وفي لقاء «ضربة البداية»، فرض العين سيطرته على مجريات اللعب، وبالتالي تراجع «السماوي» إلى الخلف، واعتمد على المرتدات أو العرضيات والكرات الطولية، التي أسفرت عن هدفين من أخطاء دفاعية، واعترف الهولندي ألفريد شرودر مدرب العين بضرورة تصحيحها في المباريات المقبلة.

و«النيولوك» الفني الخاص بأداء «الزعيم»، يكمن في طريقة وأسلوب اللعب التي طبقها الجهاز الفني، الذي أدخل مفهوم الكرة الشاملة على فلسفة الأداء، وعدم التمسك بالثوابت، بل زرع فلسفة عدم التقيد بالمراكز لأغلب اللاعبين في التشكيلة، تماماً كما فعل مع أياكس أمستردام، وهي صفات تمتاز بها المدرسة الهولندية عموماً، من حيث الاستحواذ وتغييرات مراكز اللاعبين، أو عدم التقييم بالأماكن من الأساس، بحيث يتقدم قلب الدفاع إلى الأمام للحصول على الكرة العائدة من منطقة المنافس، وكانت سبباً في تسجيل كوامي هدفاً من تسديدة صاروخية، أطلقها من أمام منطقة بني ياس، لتكون «اللقطة» أبرز ملامح ارتداء «الزعيم» ثوب فلسفة أياكس أمستردام على يد شرودر وجهازه المعاون.

وشهدت المباراة تبادل المراكز والاختراقات من العمق، بين كاكو وسفيان رحيمي وعمير أتزيلي ولابا، وهو ما حقق الزيادة العددية بشكل مستمر أمام أو داخل المنطقة، بجانب تنوع الخطورة التكتيكية طوال الشوطين، ما يعني تغييرات إيجابية على القوة الضاربة الهجومية للفريق، ولا يمكن توقع بدايتها ونهايتها طوال المباراة.

إلا أن تلك الطريقة تحتاج إلى دفاع يقظ وسريع يجيد الارتداد والتفاهم بين أفراده، وهو ما يأتي مع الوقت وكثرة التطبيق للطريقة نفسها، مع حفظ كل لاعب لأدواره هجوماً ودفاعاً.

من جانبه، هنأ شرودر لاعبي فريقه والجماهير، بالفوز المستحق أمام بني ياس، معرباً عن سعادته بحصد النقاط الثلاث، في أول ظهور رسمي للفريق بالدوري، ممتدحاً في الوقت نفسه الحضور الجماهيري الحاشد لمساندة الفريق.

وقال: نحن الآن مطالبون بالاستمرارية في حصد النقاط والأداء القوي، وتحدثت مع اللاعبين على أهمية إظهار روح الانتصار دائماً، من أجل تحقيق أهداف النادي الكبير، وطموحاتهم الشخصية وإسعاد الجماهير، والواقع يؤكد أن لاعبي العين يتمتعون بعقلية احترافية رائعة، الأمر الذي أظهره الفريق، عندما كنا متأخرين بهدف، وعندما تقدمنا بثلاثة أهداف لهدفين، كانت الأجواء مشحونة، وتمكنوا من التعامل مع الضغوط بالصورة المطلوبة.

وأضاف: تمكنا من تهيئة عدة فرص أمام المرمى، أهدرنا العديد من الأهداف، غير أننا حققنا الأهم في بداية المشوار، وهو الخروج بالنقاط الثلاث، ولن نتوقف عن العمل لتصويب وتصحيح الأخطاء في كل جولة، وأكرر بأنني سعيد بما حققناه، وكذلك بالحضور الجماهيري الحاشد لمؤازرة الفريق، الأمر الذي لا يعتبر غريباً على العين ومحبي النادي الكبير.

على الجانب الآخر، اعتبر محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة العين لكرة القدم، أن الفريق حقق المطلوب في الظهور الأول للموسم، والذي عادة ما يكون صعباً على جميع الفرق، خاصة أن البدايات تكون صعبة، وكان يمكن للمباراة أن تنتهي بنتيجة أكبر، ولكن في افتتاح مباريات الدوري يكون الجميع مستعداً بشكل طيب.

وأضاف: المؤشرات تؤكد أننا أمام موسم صعب على الجميع، وذلك لأن الفوارق أصبحت ضئيلة بين أغلب الفرق، والأهم في المرحلة الأولى للدوري هو الحصول على النقاط الثلاث.

وأشاد حماد بالحضور اللافت لجماهير العين، الذين يستحقون التشجيع والتكريم، وقال: نتمنى أن يكون التفاعل أكبر في المباريات المقبلة.