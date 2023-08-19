سيدني تزف «العروسة الخامسة» في «مونديال السيدات»



سيدني (د ب أ)



تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم النسائية يوم الأحد صوب مدينة سيدني الأسترالية، لمتابعة إسدال الستار على فعاليات النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، بالمواجهة المرتقبة بين المنتخبين الإنجليزي والإسباني في المباراة النهائية للبطولة.

وحملت هذه النسخة العديد من المفاجآت منذ فعاليات الدور الأول (دور المجموعات)، ولكن الفريقين وصلا إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، علماً بأنهما كانا من أقوى المرشحين للمنافسة على اللقب في هذه النسخة، خاصة مع المستوى الذي قدمه كل منهما خلال الفترة الماضية.

ويخوض المنتخب الإنجليزي المباراة النهائية للمونديال بعد عام واحد من تتويجه بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2022) ليكون لقبه الأول والوحيد في البطولات الكبيرة حتى الآن.

وفي المقابل، لا يزال سجل المنتخب الإسباني خالياً من أي ألقاب في البطولات الكبرى، حيث إنها المرة الأولى التي يخوض فيها المباراة النهائية، علماً بأن أفضل نتيجة سابقة له في بطولات كأس العالم كانت بلوغ دور الستة عشر في النسخة الماضية عام 2019 بفرنسا، فيما بلغ المربع الذهبي في يورو 1997، ويضاعف هذا من رغبة الفريقين في الصعود لمنصة التتويج باللقب العالمي للمرة الأولى، بعدما وصل كل منهما للنهائي للمرة الأولى في تاريخه متخطياً أكثر من عقبة صعبة في طريقه إلى مباراة اليوم.

وهذه هي المرة الثالثة فقط في تاريخ مونديال السيدات، التي يكون فيها نهائي البطولة أوروبياً خالصاً بعدما تكرر هذا في نسختي 1995 و2003، لتضمن القارة الأوروبية الفوز بلقب هذه النسخة، علما بأنه سيكون الأول لها منذ فوز المنتخب الألماني على نظيره البرازيلي في نهائي نسخة 2007 بالصين.

وبغض النظر عن هوية الفائز، ضمنت بطولة كأس العالم للسيدات إضافة منتخب جديد إلى سجلها الذهبي، حيث سيكون الفريق الفائز هو خامس منتخب يتوج بلقب مونديال السيدات بعد منتخبات الولايات المتحدة (4 ألقاب) وألمانيا (لقبان) واليابان والنرويج ولكل منهما لقب واحد.



ويلتقي المنتخبان في النهائي بعد عام واحد من أحدث مواجهة سابقة بينهما، عندما فاز المنتخب الإنجليزي على نظيره الإسباني 2/ 1 في مباراة امتدت لوقت إضافي وذلك في دور الثمانية ليورو 2022، ليكمل المنتخب الإنجليزي طريقه بعدها نحو منصة التتويج باللقب القاري.

وخلال البطولة الحالية، شق المنتخب الإنجليزي طريقه إلى النهائي دون التعرض لأي هزيمة، حيث تصدر المجموعة الرابعة في الدور الأول، فيما حل المنتخب الإسباني ثانياً في المجموعة الثالثة، بعدما خسر صفر/ 4 أمام نظيره الياباني، ليكون ثاني فريق فقط في تاريخ مونديال السيدات يصل لنهائي البطولة بعد الخسارة في مباراة بفارق أربعة أهداف أو أكثر.

وسبق إسبانيا إلى هذا المنتخب النرويجي، الذي خسر أمام نظيره الصيني صفر/ 4 في دور المجموعات بالنسخة الأولى عام 1991 قبل أن ينهي البطولة في المركز الثاني بالخسارة في النهائي أمام نظيره الأميركي.

ومثلما كان الحال في مباراتهما بدور الثمانية ليورو 2022، والتي شهدت تفوقاً تاماً للمنتخب الإسباني في جميع الإحصائيات رغم فوز المنتخب الإنجليزي في المباراة، يتفوق المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي في معظم الإحصائيات بالبطولة الحالية.

وأحرز المنتخب الإسباني 17 هدفاً في المباريات الستة التي خاضها بالبطولة الحالية حتى الآن مقابل 13 هدفاً أحرزها المنتخب الإنجليزي، كما بلغت تسديدات المنتخب الإسباني على مرمى المنافسين 143 تسديدة، مقابل 81 من تسديدة من لاعبات المنتخب الإنجليزي.

وبلغ إجمالي تمريرات لاعبات المنتخب الإسباني في البطولة حتى الآن 4137 تمريرة، مقابل 3605 تمريرات من لاعبات إنجلترا، كما بلغ إجمالي التمريرات العرضية للمنتخب الإسباني 214 تمريرة، مقابل 129 تمريرة للمنتخب الإنجليزي.

ولكن المنتخب الإنجليزي يتفوق على نظيره الإسباني في إحصائية مهمة أخرى، وهي اهتزاز شباك الفريق ثلاث مرات فقط في المونديال الحالي من 64 تسديدة لمنافسيه على مرمى الحارسة ماري إيرابس، فيما اهتزت شباك المنتخب الإسباني سبع مرات من 36 تسديدة للمنافسين على مرماه.

ولهذا، يحتاج كل من المنتخبين إلى الظهور بأفضل حالاته في المباراة إذا أراد اعتلاء منصة التتويج مع صفارة نهاية المباراة، في ظل التكافؤ الشديد بين الفريقين في المستوى العام قبل مباراة اليوم ووصول كل منهما للمستوى الذي يؤهله للفوز باللقب.